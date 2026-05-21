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川普延後簽AI行政令 力保「領先中國」優勢

鉅亨網編譯羅昀玫

美國總統川普週四 (21 日) 臨時喊卡原定發布的 AI 行政命令，理由是不希望任何監管措施削弱美國在人工智慧 (AI) 領域對中國的領先優勢，也再次凸顯白宮內部對 AI 發展與監管方向仍存在分歧。

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川普延後簽AI行政令 力保「領先中國」優勢 (圖：shutterstock)

自重返白宮後，川普政府相較前總統拜登時期，對大型科技企業採取較寬鬆態度，並陸續撤銷部分 AI 監管措施，但隨著 AI 技術快速演進，要求建立監管框架的聲音也持續升高。


川普原訂於週四下午舉行簽署 AI 行政命令儀式，並邀請多家 AI 公司執行長出席，但最後決定延期。

他在白宮橢圓辦公室向媒體表示：「我們正領先中國，也領先所有人，我不想做任何會妨礙這項領先優勢的事情。」

多家外媒報導，該行政命令原本擬建立一套自願性機制，要求 AI 開發商在公開發布先進 AI 模型前，先向美國政府進行預覽與交流。

命令也規劃由國安與資安官員協調各政府機構及科技公司，共同處理 AI 模型發現的軟體漏洞問題，並利用先進模型強化聯邦政府系統，以及銀行、醫院等關鍵基礎設施的網路安全能力。

不過，科技產業人士擔憂，若新增規範拖慢新模型發布速度，或迫使企業調整模型能力以符合安全要求，恐衝擊產業創新與獲利表現。

這項爭議背後，與 Anthropic 新一代 AI 模型 Mythos 有關。

白宮與企業界近期對 Mythos 帶來的資安風險憂慮升高，Anthropic 曾警告，該模型可能大幅提升複雜網路攻擊能力，甚至加速漏洞利用與駭客行動。

不過，也有資安專家表示，市場對 AI 完全自主發動攻擊的憂慮可能被放大。

白宮內部目前也形成兩派立場。一派主張強化 AI 安全與監管，另一派則擔憂過度干預將拖慢美國 AI 發展速度。

其中，親商派代表、創投人士 David Sacks 持續反對採取類似美國食品藥物管理局 (FDA) 審核藥品的 AI 管理模式。他先前表示，矽谷對此構想反應強烈，認為將對創新造成傷害。

副總統范斯 (JD Vance) 則表示，政府正努力在安全與創新之間取得平衡。他指出：「我們正在平衡安全與創新，我們認為川普政府已找到正確方向，但仍需持續調整。」

此外，保守派智庫「家庭研究所」(IFS) 最新調查顯示，超過 80% 美國登記選民支持 AI 模型在公開前接受測試，顯示市場對 AI 安全議題關注持續升溫。

同日，加州州長紐森 (Gavin Newsom) 簽署行政命令，要求州政府研擬政策，因應 AI 對就業市場與經濟帶來的衝擊。


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川普中國AI人工智慧行政令美國監管MythosAI模型Anthropic

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