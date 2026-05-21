鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 09:42

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳週三 (20 日) 表示，受到美國出口限制持續升級影響，輝達已「大致讓出」中國 AI 晶片市場給華為，坦言中國本土半導體生態系正快速崛起，而輝達短期內重返中國高階 AI 晶片市場的機會相當有限。

黃仁勳認了！中國AI市場已讓給華為 對重啟銷售「零期待」 (圖：shutterstock)

黃仁勳是在輝達公布最新財報後接受 CNBC 訪問時表示。輝達第一季營收年增 85%，由去年同期 440.6 億美元增至 816.2 億美元，同時宣布 800 億美元庫藏股計畫並提高股息，再度交出亮眼成績單。

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不過，中國市場仍是市場關注焦點。

輝達財務長 Colette Kress 在財報電話會議中指出，儘管美國政府已批准向中國出貨 H200 晶片，但公司目前仍未自中國市場取得任何相關營收。

Kress 進一步表示：「與上季相同，本次財測並未納入中國資料中心運算業務收入。」輝達預估本季總營收中值將達 910 億美元，但中國業務仍未列入成長動能之中。

對此，黃仁勳解釋，中國 AI 晶片需求依舊龐大，而華為競爭力正快速提升。他指出：「華為非常、非常強，他們去年創下紀錄，今年也很可能迎來非凡的一年。」

黃仁勳進一步坦言，隨著輝達逐步退出中國市場，中國本土晶片供應鏈反而加速發展。

他表示：「當我們離開這個市場後，當地晶片企業生態系發展得相當不錯。我們基本上已經把這個市場讓給他們了。」

市場認為，這番談話再次凸顯美國出口管制正加速中國半導體自主化進程。

中國過去曾占輝達資料中心業務至少五分之一營收，但川普政府今年 4 月進一步收緊限制，要求輝達向中國及部分國家出口 AI 晶片須取得許可，使輝達實際上被排除於中國高階 AI 晶片市場之外。

他表示，公司已向投資人明確說明，未來財測與預期皆以「不要期待中國市場恢復」為基準。

黃仁勳說：「我沒有任何期待，因此我們給分析師、投資人以及財測數字，都是建立在『零期待』之上。」

儘管如此，他仍重申，若政策環境改變，輝達仍希望重返中國。

黃仁勳表示：「我們非常樂意服務這個市場，我們在中國有大量客戶與合作夥伴，也已深耕 30 年。」

另一方面，黃仁勳也透露，輝達正加速擴張供應鏈布局，以因應 AI 市場快速成長。他提出 AI 產業「五層蛋糕」概念，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用，並認為輝達未來仍有機會成長為規模更大的企業。