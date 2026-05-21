支持度99%？川普：卸任後我要去競選「以色列總理」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 11:30

美國總統川普週三 (20 日) 聲稱，他在以色列擁有高達 99% 的極高支持度，未來卸任後甚至可以前往以色列競選總理，同時，他再度公開力挺以色列總理尼坦雅胡，直言對方「會照我希望的去做」。

支持度99%？川普：卸任後我要去競選以色列總理 (圖：shutterstock)

俗話說「君無戲言」，但美國總統川普向來不乏爭議與玩笑式發言。

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川普週三赴美國海岸防衛隊學院畢業典禮前接受媒體訪問時表示：「也許等我幹完這一屆後，我會去以色列競選總理。我今天早上看到一份民調，我的支持度是 99%，這真不錯。」

不過，截稿前，川普並未說明所引用的民調來源，白宮也未立即回應媒體詢問。

川普同時談到與尼坦雅胡的關係。當被問及是否曾就伊朗戰事與對方通話時，他表示：「他很好，是個很好的人。他會照我希望的去做，而且他是個很棒的人。」

這番言論正值中東局勢持續升溫之際。川普前一天才表示，正考慮對伊朗發動「另一場重大打擊」，但也提到由於和平協議談判出現進展，因此暫緩部分軍事行動。

川普並替尼坦雅胡抱屈稱，以色列對待這位戰時領袖並不公平。