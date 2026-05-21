鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 08:50

AI 晶片霸主是全球最大的 GPU 供應商，同時也是資料中心網路晶片最大銷售商，如今該公司似乎準備再拿下一個新領域。

隨著代理式 AI (Agentic AI) 崛起，市場開始重新評估 CPU 在 AI 時代的重要性，部分投資人也將焦點從 GPU 轉向中央處理器發展潛力，外界甚至開始討論 CPU 是否可能侵蝕輝達 (NVDA-US) GPU 市場地位。

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週三 (20 日) 輝達第一季財報電話會議上，輝達執行長黃仁勳指出，CPU 與 GPU 未來將是互補而非競爭關係，兩者在 AI 生態系中都將扮演關鍵角色。而輝達採取系統級整合策略，同時布局 CPU 與 GPU 業務，而非單押其中一方。

他以下一代 Vera Rubin 平台為例表示，輝達預期未來將銷售數百萬套 Rubin 系統，「每兩顆 Rubin 都會搭配一顆 Vera」。

其中，Rubin 為 GPU 平台，Vera 則為 CPU 架構，顯示輝達正同步推進兩大運算核心布局。

黃仁勳進一步指出，隨著 AI 代理持續普及，CPU 與 GPU 將分別負責不同任務，但都不可或缺。

黃仁勳預估，公司 CPU 晶片今年營收可望達到 200 億美元，這可能讓輝達成為全球最大的伺服器 CPU 銷售商。

相較之下，英特爾 (INTC-US) 去年資料中心晶片營收約為 170 億美元。

市場分析，AI 發展趨勢並非 CPU 取代 GPU，而是朝向異質運算架構演進，兩者協同運作的重要性將持續提升。

輝達 (NVDA-US) 週三收高 1.30% 至每股 223.47 美元，盤後公布財報後卻下滑超 1%。