成立AI戰略特別委員會 卓揆親任召集人 國科會統籌研擬首部國家人工智慧發展綱領

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-21 15:21

行政院長卓榮泰今 (21) 日於行政院會聽取數發部報告後宣布，將正式成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長親自擔任召集人，全面協調、推動及督導全國人工智慧事務。同時國科會將統籌研擬我國首部國家人工智慧發展綱領並提報審議，在追求技術創新的同時兼顧產業發展與人權保障。此外卓榮泰也部署了三項法定應辦任務，要求各級政府機關在今年 7 月完成公務使用 AI 的風險評估，各目的事業主管機關則務必於 2028 年 1 月前訂定主管領域的 AI 應用風險管理規範，帶領台灣成為安全、可信任的 AI 之島。

成立AI戰略特別委員會 卓揆親任召集人 。（圖：shutterstock）

為建構人工智慧發展與應用的良善環境，人工智慧基本法已於今年 1 月 14 日公布施行，確立我國 AI 研發、應用與政府治理之基本原則。該法案特別確保 AI 應用同時兼顧兒童及少年的身心發展與人權福祉。數發部先前也迅速會同國家科學及技術委員會、教育部及衛生福利部，完成階段性兒少、人權及性別影響評估並公開報告，對此行政院予以肯定。新成立的國家人工智慧戰略特別委員會將負起全面協調與督導的責任，並透過國科會統籌研擬首部國家人工智慧發展綱領，作為未來政府推動 AI 發展的重要依據。

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針對後續落實規劃，卓榮泰請各部會及地方政府依據規劃期程推動三項法定應辦任務。

第一是各級政府機關應於今年 7 月完成公務使用 AI 的風險評估，並於一年內完成內控管理規範訂定。

第二是跨部會推動 AI 教育、人才與基礎建設等共通事項，並由數發部推動 AI 風險分類框架及驗證工具與健全資料治理法制。

第三則是各目的事業主管機關務必於 2028 年 1 月前，就主管領域的 AI 應用風險訂定管理規範與產業指引，並完成法規調適或改進行政措施。