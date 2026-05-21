鉅亨網新聞中心 2026-05-21 15:50

上海證券交易所公告顯示，科創板上市委員會定於 2026 年 5 月 27 日審議長鑫科技集團股份有限公司 (長鑫存儲) 的 IPO 申請。做為中國唯一實現 DRAM 大規模量產的企業，長鑫存儲此次預計募資 295 億元人民幣，規模僅次於中芯國際，位居科創板史第二。

長鑫存儲衝刺科創板 日賺3.6億引爆上兆人民幣估值期待(圖:shutterstock)

隨著其極度亮眼的財務數據曝光，市場對其估值的期待已攀升至「兆級」門檻，甚至有激進觀點看好其挑戰 3 兆元市值。

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從巨虧到日賺 3.6 億

長鑫存儲最新披露的招股書令市場震驚。2026 年第一季，公司營收達人民幣 508 億元，同比激增 719.13%；歸母淨利潤更達到 247.62 億元，同比增長 1688.30%。公司預計 2026 年上半年淨利潤將落在 500 億至 570 億元區間，這意味著長鑫存儲平均每天能賺超過 3.6 億元人民幣。

這一逆轉速度在歷史上極為罕見。過去近十年，長鑫存儲為研發與產能爬坡累積虧損超過 366 億元，而如今僅需一個季度便幾乎填平了過去十年的虧損。

業界普遍認為，這得益於全球記憶體晶片進入「超級週期」，加上 AI 服務器需求爆發，海外巨頭如三星、SK 海力士將產能轉向高帶寬記憶體 (HBM)，騰出的傳統存儲市場缺口精準地由長鑫填補。

科創板的新「定海神針」

如此炸裂的業績表現，迅速點燃了市場對長鑫存儲估值的想像空間。部分分析師指出，長鑫存儲將以科創板龍頭的身份登陸資本市場。若以 2026 年全年淨利潤達到 800 億至 1000 億元計算，即便給予保守的 20 倍市盈率 (PE)，其市值也將落在人民幣 1.6 兆至 2 兆元之間。

更有業內人士根據科創板核心資產的溢價邏輯，預測其市值可能衝擊 3 兆元。這一數字若能兌現，長鑫存儲不僅將遠超目前 A 股多數科技龍頭，更有可能與工商銀行、農業銀行等「市值霸主」一較高下，成為 A 股市值前五名的常客。

與華爾街給予美光 (約 10 倍 PE) 或 SK 海力士 (約 5 倍 PE) 的估值相比，長鑫存儲的「高溢價」不僅源於業績支撐，更包含其代表中國存儲產業「上桌」競爭的「情緒價值」與自主可控溢價。

存儲雙雄並進重塑產業版圖

長鑫存儲的 IPO 並非孤例。就在長鑫更新招股書兩天後，中國 3D NAND 閃存龍頭長江存儲也正式啟動了 IPO 輔導。兩大存儲巨頭同步衝刺資本市場，標誌著中國存儲產業真正進入了「規模化收穫」階段。目前長鑫存儲在全球 DRAM 市場份額已達 7.67%，位居全球第四，且正透過擴充 DDR5 及研發 HBM 相關技術縮小與國際巨頭的代差。