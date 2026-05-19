鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 16:20

在經歷了 3 月份的短暫波動後，中國跨境資金流動在 4 月份重新恢復淨流入。根據官方數據，4 月份銀行代客涉外收付款錄得 619 億美元的淨流入，這不僅扭轉了 3 月份 321 億美元的流出，更象徵著在過去 7 個月中，已有 6 個月呈現資金流入，顯示出市場對中國經濟的信心正持續增強。

中國跨境資金流向轉正 市場對經濟信心增強 (圖:shutterstock)

本次資金回流主要受到經常項目與資本項目的共同推動。貨物貿易項下的資金流入大幅增長，較 3 月份跳升 47% 至 744 億美元，這與 4 月份強勁的出口增長數據相呼應。

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在資本市場方面，證券投資也實現反轉，從 3 月份 532 億美元的淨流出轉為 4 月份 136 億美元的淨流入，創下 2024 年 9 月以來最高，反映出海外投資者對中國資產的興趣重新燃起。

資金的持續流入進一步鞏固了人民幣的強勢地位。今年以來，人民幣兌美元匯率已升值 2.8%，成為亞洲表現最出色的貨幣。與此同時，在科技股反彈的帶動下，中國基準指數滬深 300 在 4 月份上漲 8%。儘管全球地緣政治震盪引發了市場波動，但數據顯示中國底層的貿易引擎依然具有強大的吸引力。

中國國家外匯管理局副局長兼新聞發言人李紅表示，即便面臨外部干擾，中國外匯市場在 4 月份依然保持穩定運行。

另一個提振市場信心的信號來自企業端。數據顯示，4 月份中國企業通過銀行進行的淨結匯 (將外幣兌換為人民幣) 達到 420 億美元，這已是連續第 14 個月維持淨結匯狀態。這表明企業對於人民幣持有意願穩定，對其長期價值抱有信心。