鉅亨網新聞中心 2026-05-06 10:59

在全球半導體地緣競爭升溫之際，韓國記憶體雙雄 三星電子 與 SK 海力士 做出關鍵戰略選擇：即使美國對中限制持續升級，兩家公司仍計畫於 2025 至 2026 年合計向中國市場投入兆元韓元資金。此舉不僅是為了守住多年建立的龐大產能與客戶基礎，更反映兩大韓廠在美中科技對抗下，試圖於供應鏈、技術與市場之間尋求生存空間。

故事的根源可追溯至 1997 年亞洲金融風暴，當時三星與海力士在國家危難之際「豪賭」半導體，最終成功取代日本成為全球儲存霸主。然而，韓國晶片的成功，始終離不開中國這個「世界工廠」。

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「韓國研發、中國製造」成韓廠十年獲利引擎

自 2010 年代起，三星在西安建立了全球最大的 NAND 快閃記憶體基地，承擔了全球約四成的產能；SK 海力士則在無錫深耕，負責全球近四成的 DRAM 生產。對於韓國人來說，西安與無錫已然成為半導體版圖上的「第二本土」。

這種「韓國研發、中國生產、全球銷售」的完美分工，在過去十年內為韓國巨頭提供了穩定的利潤來源，也讓中國成為韓國晶片最可靠的「定海神針」。

禁令下的「技術走鋼索」

然而，2022 年起美國祭出的出口管制，打破了這份寧靜。三星與 SK 海力士面臨設備升級被封鎖的絕境。為了避免數百億美元的投資淪為「廢銅爛鐵」，韓國企業展開了一場極其無奈且高昂的「技術走鋼索」。

以 SK 海力士無錫工廠為例，為了規避先進 EUV 光刻機禁止入華的限制，該公司竟採取「分段製造」的奇特策略：將晶圓運回韓國本土完成關鍵的光刻工序，再運回中國無錫進行後續封裝。

這種往返折騰雖然讓物流成本飆升，卻是韓企在華盛頓與北京之間求存的唯一出口。目前，三星與海力士已獲得美國「一年一簽」的臨時設備許可，這種脆弱的平衡，顯示出韓企即便面對政治逆風，也不願輕言放棄中國產能的決心。

從追趕者到競爭者 中國製記憶體強勢逆襲

就在韓國巨頭於夾縫中求生時，中國本土的記憶體力量正以驚人的速度突圍。長鑫儲存與長江儲存這「雙子星」，已不再是實驗室裡的追隨者。

2025 年，長鑫儲存的 DDR5 與 LPDDR5X 技術已進入量產，並啟動了高頻寬記憶體（HBM3）的量產工作，良率直追三星。與此同時，長江儲存憑藉自主研發的 Xtacking 架構，全球市佔率衝破 10%，武漢三期計畫若如期量產，其產能規模將有機會躍居全球第三。

最令外界震撼的是，2026 年初，惠普、戴爾、宏碁、華碩等全球四大 PC 巨頭，竟破天荒地啟動對中國長鑫儲存產品的品質驗證。

這釋放了一個強烈訊號：當韓國巨頭將產能優先轉向 AI 伺服器與高利潤的 HBM 市場時，被冷落的消費電子市場正張開雙臂，擁抱成熟且穩定的中國供應商。

自主技術才是唯一的答案

韓國半導體目前正面臨「三重夾擊」：美國的設備限制、日本的材料壓力，以及中國本土替代的步步進逼。

韓國產業研究院的專家直言，中韓產業競爭已從單純的「技術追趕」，進入到「供應鏈與市場結構」的全方位博弈。

對於三星與 SK 海力士而言，中國不僅是生產基地，更是不可取代的終端市場；而對於中國半導體而言，韓國巨頭的艱難處境恰恰提供了一個寶貴的窗口期。