鉅亨網新聞中心 2026-05-18 15:12

中國 DRAM 龍頭長鑫科技，交出一份令整個半導體業界為之沸騰的「炸裂級」成績單。隨著該公司周日 (17 日) 正式更新科創板 IPO 招股說明書申報稿，並恢復上市審查程序，這家中國記憶體大廠的神秘面紗，以及驚人獲利能力終於完整呈現在世人面前。

根據最新披露的招股書數據，長鑫科技在 2026 年第 1 季迎來了歷史性的業績大爆發。今年 1 至 3 月，公司累計實現營業收入達 508 億元 (人民幣，下同) 較去年同期瘋狂增長 719.13%；單季淨利潤高達 330.12 億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤則為 247.62 億元。

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若以淨利潤簡單折算，長鑫科技在今年首季相當於「日賺近 4 億元人民幣」，展現出極為恐怖的吸金效應。

這項耀眼的成績，也讓長鑫科技在全球記憶體產業中站穩了第一梯隊。

根據東方財富研究中心數據，長鑫科技第 1 季的歸母淨利潤在全球主要記憶體廠商中已高居第 4 位，僅次於三星電子的約 2,150 億元、SK 海力士的約 1,837 億元，以及美光科技的約 939 億元。

展望後市，這股強勁的增長動能似乎仍未停歇。長鑫科技預計，2026 年上半年營業收入將達到 1,100 億元至 1,200 億元，年增率高達 612% 至 677%；歸母淨利潤預期將落在 500 億元至 570 億元之間，年增幅達驚人的 22 倍至 25 倍。

支撐長鑫科技業績迎來「大爆發」的核心驅動力，在於全球 DRAM 市場供需關係的劇烈扭轉。

自 2025 年下半年以來，受惠於全球算力需求爆發式成長，而晶片產能出現斷崖式緊缺，全球記憶體市場缺口持續擴大，導致記憶體晶片價格一路飆升。

今年 1 月，DRAM 與 NAND 快閃記憶體這 2 大主要產品的價格，甚至雙雙刷新了 2016 年有數據紀錄以來的歷史最高點。

集邦諮詢（TrendForce）數據進一步證實，今年第 1 季 DRAM 合約價季漲幅高達 93% 至 98%，且預期第 2 季仍將維持 58% 至 60% 的強勁漲幅。

A 股核心受益名單浮上檯面

長鑫科技此次重啟 IPO，不僅預示著中國晶片自主化的里程碑，更在資本市場激起層層漣漪，多隻 A 股核心受益股的投資價值因此浮上檯面。

首先受到市場資金熱烈追捧的是合肥城建 (002208-CN) ，因其間接持有長鑫科技股份，在 IPO 重啟預期的重大利多刺激下，該股在最近 10 個交易日內累計大漲逾 62%。

除了產業巨頭的深度結盟，不少上市公司的資本觸角，也透過多元化投資延伸至長鑫科技。

其中，上峰水泥不僅透過蘭璞創投直接向長鑫科技投資 2 億元，其參股的中建材新材料基金也同步向長鑫科技注入了 2 億元。

此外，另一家 A 股上市公司朗迪集團 (603726-CN) 同樣透過基金認購方式間接分得一杯羹。朗迪集團以 8,000 萬元認購了寧波燕創德鑫創業投資合夥企業近 6% 的份額，而該基金則持有長鑫科技 1.11% 的股份。

在強大的資本陣容背後，長鑫科技也吸引了包括招銀國際、騰訊投資、國調基金等多家知名機構的入股，美的集團旗下的美的投資也持有其 0.75% 的股份。