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長鑫科技 5 月 17 日深夜更新了科創板 IPO 申報材料。根據最新招股書顯示，2026 年第一季度長鑫營收達人民幣 508 億元，同比增長 719%，歸母淨利潤高達 247.62 億元。這意味著這家曾被稱為「吞金獸」的企業，僅用一個季度的盈利就幾乎抹平了過去十年的累計虧損。
長鑫的故事起源於 2016 年，當時中國在 DRAM 領域幾乎一片空白，每年進口額比石油還貴。在多數城市望而卻步時，合肥市政府以「最牛風投城市」的氣魄，拍板出資 135 億元 (佔初始資金四分之三) 與兆易創新聯手啟動項目。
站在技術前線的是創始人朱一明。這位清華出身的矽谷工程師，在兆易創新上市後選擇「二次創業」，挑戰半導體領域最難的 DRAM 骨頭，並立下「長鑫盈利前不領分毫薪酬」的軍令狀，這份堅持整整維持了九年。
長鑫起步時巧妙地收購了已破產的德國奇夢達 (Qimonda) 數千份技術專利，拿到了珍貴的行業入場券。然而，將圖紙轉化為量產晶片仍經歷了漫長黑夜。工程師們在荒地上的臨時板房中苦熬，將良率從初期的 30% 硬生生磨到 90% 以上。
長鑫採取了「跳代研發」的策略，跳過 18nm 與 17nm 節點，直接攻克 16nm DDR5 工藝，使產品性能追平全球主流水準。2025 年起，長鑫成功打入華為、小米、OPPO 等國產手機供應鏈，實現了中國 DRAM 從零到一的歷史性突破。
長鑫的業績爆發得益於「天時地利」。2025 年下半年，ChatGPT 點燃的 AI 算力革命導致 DRAM 需求指數級爆發。當三星、SK 海力士、美光等三巨頭紛紛轉向高利潤的 HBM(高頻寬記憶體) 時，長鑫穩穩接住了被壓縮的通用 DRAM 市場空缺。受惠於儲存晶片近三十年一遇的超級週期，DRAM 價格大幅飆升，部分顆粒一年漲幅高達 20 倍。
此次長鑫擬募資 295 億元，有望成為科創板史上第二大 IPO，市場預期估值將落在 1 兆至 4 兆元之間。若順利上市，合肥國資高達 33% 以上的持股浮盈將達數千億元，實現「一個長鑫再造一個合肥財政」的神話。
儘管表現亮眼，長鑫仍面臨挑戰。目前的製程工藝仍落後國際巨頭約一代，且在 AI 關鍵技術 HBM 領域仍處於追趕狀態 (預計 HBM3 於 2026 年底量產)。
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