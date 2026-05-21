鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-21 11:42

加碼回饋股東可說是輝達 (NVDA-US) 最新財報中的亮點之一，這家人工智慧 (AI) 晶片巨擘周三 (20 日) 盤後宣布股利大舉提高 2400% 並將增 800 億美元庫藏股，以回應眾多投資人期待，也因此擺脫標普 500 指數「殖利率最低配息股」的稱號。

輝達加碼回饋股東！配息提高2400% 擺脫標普500「最低殖利率」稱號 (圖:Shutterstock)

輝達將單季配息從 1 美分提高至 25 美分，經過調升後，輝達目前的股息殖利率約為 0.4%，高於原本的 0.02%。

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隨著輝達累積龐大的現金部位，回饋股東的壓力也日漸增大。在財報公布前，瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 指出，他所接觸過的「許多投資人」正「推動輝達做出更大規模的配息承諾」，以吸引更廣泛的投資人族群。

輝達曾在 2024 年將股利提高 900%，當時輝達宣布 1 拆 10 的股票分割，為了讓分割後的每股配息維持在 1 美分，而不得不提高股利。

輝達同日還宣布新增 800 億美元庫藏股，約占其 2027 會計年度 (2027 年 1 月為止) 預期自由現金流的三分之一。這雖然是一筆龐大的數字，但以目前的股價計算，輝達僅能註銷不到 2% 的流通在外股票。

不過巴隆周刊 (Barron’s) 指出，投資人持有輝達股票並非為了股利，而是看中其成長性。根據輝達提供的財測，本季 (第 2 季) 營收最高可達 928 億美元，年增率高達將近 100%。