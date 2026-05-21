鉅亨網編譯余曉惠
加碼回饋股東可說是輝達 (NVDA-US) 最新財報中的亮點之一，這家人工智慧 (AI) 晶片巨擘周三 (20 日) 盤後宣布股利大舉提高 2400% 並將增 800 億美元庫藏股，以回應眾多投資人期待，也因此擺脫標普 500 指數「殖利率最低配息股」的稱號。
輝達將單季配息從 1 美分提高至 25 美分，經過調升後，輝達目前的股息殖利率約為 0.4%，高於原本的 0.02%。
隨著輝達累積龐大的現金部位，回饋股東的壓力也日漸增大。在財報公布前，瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 指出，他所接觸過的「許多投資人」正「推動輝達做出更大規模的配息承諾」，以吸引更廣泛的投資人族群。
輝達曾在 2024 年將股利提高 900%，當時輝達宣布 1 拆 10 的股票分割，為了讓分割後的每股配息維持在 1 美分，而不得不提高股利。
以原本的 0.02% 來看，輝達的股息殖利率在標普 500 指數配息股排名敬陪末座。如今，這個稱號落到 Alphabet(GOOGL-US) 身上，其股息殖利率約為 0.2%。
科技股的股息殖利率通常偏低，例如蘋果 (AAPL-US) 的殖利率為 0.35%，而亞馬遜 (AMZN-US) 則完全不配息。
考量到輝達的市值規模龐大，一舉一動足以左右整個標普 500 指數的殖利率，如今調高配息後，標普 500 指數的股息殖利率將從原先的 1.07% 上升至約 1.1%。
輝達同日還宣布新增 800 億美元庫藏股，約占其 2027 會計年度 (2027 年 1 月為止) 預期自由現金流的三分之一。這雖然是一筆龐大的數字，但以目前的股價計算，輝達僅能註銷不到 2% 的流通在外股票。
不過巴隆周刊 (Barron’s) 指出，投資人持有輝達股票並非為了股利，而是看中其成長性。根據輝達提供的財測，本季 (第 2 季) 營收最高可達 928 億美元，年增率高達將近 100%。
輝達周三表示，第 1 季營收年增 85% 至 816 億美元，未達華爾街最樂觀預期，但因在新增庫藏股和大舉調升股息的支撐下，盤後股價跌幅不大，小跌 1.3%。
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