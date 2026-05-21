鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 08:30

《Yahoo Finance》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最新財報再次證明 AI 需求依然火熱，而公司龐大的股票回購計畫，也凸顯這波 AI 熱潮正替輝達帶來驚人現金流。

輝達第一季向股東返還約 200 億美元資金，並新增 800 億美元股票回購額度。

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同時，公司持有的其他企業投資部位也增至接近 740 億美元，顯示這家 AI 晶片巨頭不僅有能力回饋投資人，也正持續加碼投資 AI 生態系相關企業。

這些數字凸顯了輝達的現金流狀況與配置正在快速改變。

在上一季，輝達放緩股票回購速度，但對其他上市與未上市公司的投資卻快速增加。這也讓市場在財報前開始思考：輝達究竟是降低股東回饋，還是只是暫停一下，準備下一波更大規模行動？

而這一季的答案看起來更像是後者。輝達第一季共回購 193 億美元股票，並發放 2.43 億美元股息。公司並進一步宣布，新增 800 億美元股票回購授權，將季度股息由每股 0.01 美元提高至 0.25 美元。新股息將於 6 月 26 日發放，除息基準日為 6 月 4 日。

另一方面，輝達的投資版圖也持續擴大。截至第一季末，公司持有 302 億美元上市公司股權證券及 434 億美元未上市公司投資 (non-marketable securities)。合計約 736 億美元投資於輝達本業之外企業。

而這正是 AI 熱潮變得更有意思之處。輝達不只是向 AI 基礎建設浪潮出售晶片，公司更從這波 AI 建設熱潮中賺進大量現金，進而回購股票、提高股息，並持續建立 AI 生態系投資組合。

不過，市場仍有一項隱憂。隨著輝達對外投資規模越來越大，投資人可能開始質疑：這波 AI 熱潮究竟有多少是由輝達自身資金與合作關係所推動？