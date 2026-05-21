鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 14:00

《MarketWatch》報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Gemini 過去一年一路追趕，終於在 AI 市場與 OpenAI、Anthropic 並列為主要玩家之一，如今在尖端 AI 領域的領先形象卻正面臨挑戰。

Google 周二舉行的 I/O 開發者大會，未能帶來部分投資人期待的「驚艷感」。公司雖發布多項 AI 更新，包括 Gemini 3.5 模型系列、AI 代理 Gemini Spark 及 AI 強化版 Google 搜尋，但股價在活動後仍下跌 2%，周三則幾乎持平。

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Radio Free Mobile 創辦人 Richard Windsor 周三在報告中指出，Google 這次更新「穩健，但不令人興奮」。他認為，這些更新更像是在「防止 Anthropic 侵入 Google 地盤...... 在 OpenAI 真正站穩腳步前，鞏固 Google 在消費級 AI 生態系的主導權，」而不是推出真正具突破性的技術。Windsor 直言，這場 I/O 大會「幾乎完全是商業導向」。

不過，對許多華爾街分析師而言，Google 把 AI 導入各種「不那麼令人興奮」的既有業務場景，反而可能是最大優勢。因為這提供了 Google 急需的 AI 變現能力，以合理化龐大的 AI 投資成本。Google 預計光是 2026 年，就將投入高達 1,900 億美元推進 AI 布局。

瑞穗 (Mizuho) 總經理 Daniel O’Regan 周三在報告中指出，「市場仍認為 Google 站在 AI 模型技術最前端，但 Gemini 的市場認知已落後 ChatGPT 與 Claude。」

加深這種觀感的原因之一，是《彭博》近期報導指出，Google AI 研究團隊正面臨內部算力資源吃緊問題，因為他們必須與 Anthropic 及 Meta Platforms 等外部雲端客戶競爭運算資源。

Google 則回應表示，「我們擁有嚴謹且持續進行的資源分配流程，能在滿足當前客戶與使用者需求的同時，也兼顧長期研究與創新投資。」

Google 發言人也強調，公司周二推出了多模態 Gemini Omni 模型，以及一系列面向科學研究社群的新 AI 工具，顯示 Google 仍高度重視 AI 研發。

不過，市場上偏多的 Alphabet 投資人，目前更關注 Google 自研晶片業務與 Google Cloud 成長，而非單純 AI 研究競賽。

Google Cloud 上季營收年增 63%，且成長動能仍未放緩，目前累積訂單高達 4,620 億美元。

此外，Google 搜尋也成為本次 I/O 大會的重要焦點之一。這顯示 Google 正認真推動 AI 全面強化搜尋業務。

Google 希望讓搜尋成為 AI 功能的入口，如今使用者已能透過多模態輸入與 AI 建議來優化搜尋內容。搜尋代理 (search agents) 甚至能持續監控不同類別資訊，並在有更新時主動通知用戶。

美銀 (BofA) 分析師 Justin Post 周三指出，Gemini 快速成長，代表 Google 正成功轉向「AI 原生體驗 (AI-native experiences)」。這類體驗讓用戶能幾乎無障礙的把 AI 融入既有工作流程。Google 表示，Gemini 目前月活躍用戶已達 9 億人，較一年前的 4 億人大幅成長。

Google 周二也強調，Gemini Spark 將推動消費級 AI 代理普及化，並可在 Google 整個生態系中無縫運作，包括 Gmail、雲端硬碟 (Drive)、Google 日曆、Chrome 及第三方應用程式。