鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 11:00

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 再度繳出優於市場預期的財報成績單，第一財季營收與獲利雙雙大幅成長，不過市場反應冷淡，拖累盤後股價走低。投資人焦點已逐漸由短期業績，轉向 AI 競賽下一階段的成長動能與競爭壓力。

輝達公布的第一財季數字非常強勁，營收達 816.2 億美元，較去年同期的 440.6 億美元大增 85%；淨利則由去年同期 188 億美元、每股 0.76 美元，成長至 429.6 億美元、每股 1.76 美元。

‌



若以調整後數據計算，輝達第一財季每股盈餘 (EPS) 為 1.87 美元，高於市場預估的 1.75 美元；營收亦優於華爾街預期的約 789 億美元。

展望後市，輝達預估第二財季營收將達 910 億美元，正負浮動 2%，高於市場預估的 868.4 億美元，顯示 AI 基礎設施需求仍維持強勁。

此外，輝達同步宣布 800 億美元股票回購計畫，並將季度現金股利由每股 0.01 美元調高至 0.25 美元，進一步提高股東回饋力度。

輝達執行長黃仁勳表示，AI 工廠建設正推動人類史上最大規模的基礎設施擴張，且進展速度驚人。

黃仁勳指出：「代理型 AI 已經到來，正執行具生產力的工作、創造實際價值，並快速擴展至各企業與產業。」

不過，截至週三收盤，輝達股價上漲 1.30%，收每股 223.47 美元，儘管財報與財測皆優於預期，盤後卻轉跌超 1%。

事實上，在財報公布前，輝達股價今年以來已累計上漲約 20%，市場早已提前押注財報表現強勁。此次公司雖繳出營收年增 85%、獲利優於預期的成績，但部分投資人認為利多已提前反映，因而選擇獲利了結。回顧近幾次財報公布後，輝達股價也曾多次出現財報優、股價跌的情況。

市場也認為，投資人焦點正逐漸由短期業績表現，轉向 AI 晶片市場競爭升溫，以及推論市場快速崛起帶來的新挑戰。

目前包括英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 均積極搶進 AI 推論市場，而 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭，也正加速發展自研 AI 晶片，為輝達帶來潛在競爭壓力。