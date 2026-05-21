鉅亨網新聞中心 2026-05-21 15:36

在 AI 浪潮席捲下，半導體權力版圖正悄然重組。晶片架構龍頭 Arm(ARM-US) 週三 (20 日) 股價單日飆漲 15%，創下歷史新高，帶動費城半導體指數大漲 4.5%，AMD 體(AMD-US) 、英特爾 (INTC-US) 等大廠同步走強。這波漲勢不只是資金推動，更反映市場共識：AI 運算正邁入結構性轉變，而 Arm 正加速卡位資料中心核心地位。

股價狂飆掀論戰 Arm成AI新霸主還是估值泡沫。(圖:shutterstock)

過去提到 AI 算力，市場目光總是一面倒地投向輝達（Nvidia）功能強大的 GPU，因為在第 1 階段的「模型訓練」中，需要極為龐大的並行運算能力。

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然而，當 AI 進入第 2 階段，也就是將訓練好的模型投入實際應用的「推理」階段時，市場需求開始從訓練側的 GPU，顯著延伸至負責協調與執行的 CPU 上。

為什麼 CPU 開始搶戲？

隨著不需要人類過多干預的「智能體 AI」系統逐漸普及，CPU 在資料中心日常運算中所佔據的話語權正大幅提升。業界分析指出，伺服器 CPU 的市場規模預計在 2030 年將達到 1,370 億美元。

在這樣的技術轉移過程中，Arm 的 CPU 架構憑藉著與生俱來的低功耗與高並發優勢，正在快速蠶食雲端推理與邊緣運算的版圖，逐步打破英特爾 X86 架構長期壟斷的局面。

這也正應驗了 Arm 執行長 Rene Haas 在財報會議上的豪言：客戶正迫切希望 Arm 成為 AI 資料中心的核心。

這份自信並非空穴來風，Arm 在資料中心領域的專利授權使用費收入，與去年同期相比已經實現了翻倍成長，證明其低能耗優勢在講求省電與散熱的 AI 時代，成了最致命的競爭武器。

自家設計的「大腦」被搶購一空

除了傳統的架構授權，Arm 最大的轉變在於其商業模式的戰略躍遷。過去 Arm 只被定位為純粹的智慧財產權（IP）授權商，但今年 3 月，Arm 正式發表了面向 AI 資料中心的首款自研 AGI CPU，正式宣告跨足晶片產品設計領域。

這款採用台積電 3 奈米先進製程代工的頂級晶片，甫推出便獲得社群巨頭 Meta 的確認採用。

更令市場驚喜的是，管理階層證實這款自研晶片在 2027 與 2028 兩個財年的合併訂單需求已經突破 20 億美元，遠遠超出了市場原先對於新產品導入初期的保守預期。

這項自研晶片的重大突破，也一舉粉碎了市場先前擔憂「自研晶片會拉低公司整體獲利能力」的疑慮。

隨著自研晶片預計在 2027 財年實現營業利潤轉正，Arm 連續 3 個財年維持了 20% 以上的營收高成長。

雖然作為核心指標的基礎版稅收入曾微幅低於市場預期，引發部分投資人對短期業績兌現能力的觀望，但授權收入高達 29% 的強勁年成長，依然印證了其自研晶片策略已經成功在訂單層面獲得實質的商業驗證。

反壟斷壓力？市場照樣買單

在股價攀上巔峰的前夕，Arm 其實才剛經歷了一場監管風暴。

美國聯邦貿易委員會（FTC）於 5 月中旬宣布對 Arm 啟動反壟斷調查，質疑其涉嫌利用在半導體授權領域的壟斷地位打壓對手，導致其股價一度重挫超過 8%。

然而，市場僅僅用了 3 個交易日，就將這項利空消息徹底消化，股價隨後便展開報復性反彈。

投資人之所以對監管風險展現出極高的免疫力，主要是因為市場意識到反壟斷調查屬於長期的拉鋸戰，短期內根本無法動搖 Arm 的基本面。

加上部分分析師預期，未來的監管政策可能會朝向溫和執法靠攏，讓政策風險的殺傷力大打折扣。

更重要地，Arm 作為 AI 算力核心資產的地位實在過於穩固，其專利授權業務的長期成長動能，被普遍認為足以對沖監管帶來的不確定性。

在輝達發布關鍵財報前夕，全球資金為了提前佈局整個 AI 產業鏈，沿著算力架構一路上摸，Arm 自然成為這波資金擴散與溢價效應下最核心的受益標的。

買貴了？還是真的值這個價？

儘管 Arm 的上漲邏輯清晰且基本面有強大支撐，但股價在短時間內暴漲，也讓華爾街機構之間出現了極度分歧的看法。

樂觀陣營如伯恩斯坦（Bernstein）與考恩（TD Cowen）紛紛將目標價調升至 300 美元，認為伺服器 CPU 的成長潛力正在重新定義該股的估值體系，並樂意給予更高的估值倍數。

謹慎與看空的陣營，則提醒投資人保持冷靜。高盛便維持了賣出評級，認為接近 95 倍的前瞻本益比，已經透支了未來的樂觀預期；摩根士丹利也指出，版稅收入的放緩以及半導體供應鏈的瓶頸，可能會制約其實際業績的兌現能力。

從財務數據來看，Arm 目前高達 300 倍以上的靜態本益比，確實顯著高於其 5 年歷史中位數，估值溢價幅度逼近 40%，甚至與 2021 年半導體泡沫時期的極端個股處於相似水平。

此外，過去 3 個月內公司管理階層並無任何內部人買入紀錄，反而透過股權激勵計畫累積了價值數千萬美元的股票，這或許暗示著管理階層同樣認為目前的估值已處於相對高位。

整體而言，Arm 的大漲是技術轉型、自研晶片訂單超預期、利空鈍化與資金輪動等多重利多共振的結果。