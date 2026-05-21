鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 10:50

AI 晶片巨擘輝達周三 (20 日) 公布 2027 財年第一季 (4 月 26 日止) 財報成績，表現遠超市場預期，營收年增 85%，創 816 億美元的歷史新高，歸屬股東淨利潤更達驚人的 583.2 億美元，大幅年增約 210%，展現驚人的獲利能力。

GB300、Rubin供不應求！輝達2027財年Q1利潤狂飆210% 液冷族群商機看俏(圖:shutterstock)

數據顯示，資料中心業務是輝達絕對的成長引擎，單季營收高達 752 億美元，佔總營收比重約 92.1%，主要受惠於 AI 基礎設施與 AI 代理 (Agentic AI) 需求的迅猛發展。

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輝達執行長黃仁勳在電話財報會議上表示，預計將於今年下半年開始生產並出貨下一代 AI 系統「Vera Rubin」，並對 Blackwell 及 Rubin 架構晶片在未來幾年達成兆美元規模收入充滿信心。

輝達亮眼財報背後也印證 AI 算力需求的爆炸式成長，連帶為上下游供應鏈帶來新契機，其中「液冷散熱」賽道的可預見性尤為突出。

隨著現役主力 GB300 系列持續放量，加上下一代 Rubin 平台進入量產準備 (單 GPU 功耗預計衝破 2000W)，傳統風冷已難以應付高熱密度，全面升級為全冷板或全液冷方案成為顯學。

分析師指出，GB300 與 Rubin 等機櫃出貨熱潮，料將帶來可觀的液冷需求，訂單能見度已延伸至 2027 年，為相關散熱組件供應商注入長期增長動能。