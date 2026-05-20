鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 19:05

臺灣銀行今 (20) 日盛大舉行 127 週年行慶慶祝大會，除表揚優秀同仁並舉行黃金摸彩回饋客戶外，董事長凌忠嫄幽默表示，在臺銀服務超過 30 年的「黃金王子」貴金屬部經理楊天立，大家叫他王子已經太久，隨即宣布讓他現場升格為「黃金國王」，全場歡聲雷動。楊天立持續看多黃金，認為 4500 美元是中長期可介入的底部價位，建議一般投資人用「日日扣」定期定額投資，並採「乖離率」指標作為加減碼依據。

被「封王」的楊天立隨即分享金市最新觀察，指出目前金價約在每盎司 4400 至 5000 美元之間盤整。儘管面臨美國升息預期強烈及殖利率走高帶來的壓抑，但在低檔區有強勁的現貨需求與各國央行進場接手，使得金價表現相對穩健。

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近來多家外資預測目前目標價區間落在每盉司 5000 至 6000 美元之間，楊天立特別提醒，當金價來到 4500 美元以下時，風險相對較小，可視為中長期的底部區域。