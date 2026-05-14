鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 06:57

黃金周四 (14 日) 連續第三個交易日下跌，投資人密切關注中東局勢最新動向，以及美國總統川普和中國國家主席習近平的會晤。

〈貴金屬盤後〉等待川習會最新線索 金價連三黑 (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 0.1%，報每盎司 4680.26 美元。

黃金期貨下跌 0.4%，報每盎司 4686.20 美元。

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美元指數上漲 0.3%，這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

油價下跌，伊朗官媒宣稱，約有 30 艘船隻穿越荷姆茲海峽，但在此同時，也有報導稱荷姆茲海峽發生襲擊事件。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「今天在海峽發生的事件為油價提供了支撐，並持續推升聯準會 (Fed) 維持『高利率更長時間』(higher-for-longer)的預期。再加上本周火熱的通膨數據，看到美元走強也就不足為奇了，這也導致金價在今天承受壓力。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，受能源價格飆升推動，4 月美國 生產者價格和消費者價格均大幅上漲，市場對 Fed 降息的預期基本上已消退。

道明證券 (TD Securities) 全球大宗商品策略主管 Bart ​Melek 表示：「如果中東衝突得不到解決，黃金存在大幅下跌的風險。」他補充指出，能源產品庫存和供應可能銳減，推動價格大幅上漲，進而帶動整體通膨上升。

雖然黃金被視為規避通膨的工具，但利率上升往往會對這種無收益的金屬構成壓力。

與此同時，習近平周四 (14 日) 告訴川普貿易談判正取得進展，但他也表示，在台灣問題上的分歧可能會顛覆兩國關係。然而，美方對在這次會談的摘要中卻完全沒有提到台灣。

在其他地區，印度政府宣布，在「預先授權計畫」(advance authorization scheme) 制度下，將黃金進口上限設定為 100 公斤。

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