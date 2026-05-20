鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 20:20

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 最新公佈的數據，截至 5 月 15 日的一周內，美國最受歡迎的 30 年期固定型房貸平均利率攀升至 6.56%，創下近 7 周以來的新高。

這一波漲幅主要受地緣政治因素驅動，由於油價上漲引發的通膨疑慮，加上伊朗戰爭展望充滿變數，推升了美國國債殖利率。目前的利率水準與今年 3 月伊朗戰爭爆發、油價開始飆升後的最高紀錄僅差一個基點。

‌



高利率環境已明顯抑制房貸市場需求，房貸申請量較前周下降 2.3%，降至 5 周以來的最低點。

面對攀升的成本，約有 10% 的申請者轉向尋求「機動利率貸款」(ARM)，主因是機動利率提供的條件比 30 年期固定利率低約 80 個基點。

由於美伊和平談判陷入停滯，能源價格維持高位，全球債市在過去一周遭遇劇烈拋售。30 年期美債殖利率已攀升至 19 年來新高，而與房貸利率連動緊密的 10 年期美債殖利率則達到 2025 年 1 月以來最高。

在房貸利率走揚之際，聯準會也迎來重大人事更迭。華許 (Kevin Warsh) 即將接任聯準會主席，接替長期受到總統川普批評的鮑爾 (Jerome Powell)。川普曾多次指責鮑爾維持高利率政策，但他本周表示將放手讓華許自行決定利率，而華許也強調未向川普做出任何承諾。