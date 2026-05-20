鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 08:10

華爾街的樂觀情緒讓美光 (MU-US) 周二 (19 日) 股價逆勢上漲，在美股整體慘澹的一天中成為罕見亮點，瑞穗和花旗分析師雙雙以記憶體漲價利多而看好美光，三星電子即將在 5 月 21 日展開大罷工，更為美光帶來短期動能。

美光股價周二終場上漲 2.5% 至每股 698.74 美元，與美股三大指數的頹勢形成鮮明對比，以科技股為主的那斯達克綜合指數收低 0.7%。

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瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 將美光的目標價從 740 美元大幅上修至 800 美元，並重申「優於大盤」的投資評等。在他看來，美光旗下 NAND 與 DRAM 記憶體晶片的漲價潮可望持續到至少整個 2027 年。

Rakesh 指出，AI 伺服器的強勁需求已導致電腦記憶體價格較去年暴漲，其中 NAND 與 DRAM 的報價已分別狂飆 413% 與 355%。

花旗研究 (Citi Research) 分析師 Atif Malik 在本周稍早的一份研究報告中也得出相似的結論，在供應持續吃緊的情況下，2027 年高頻寬記憶體 (HBM) 價格將進一步上漲。

Malik 寫道，包含美光在內的記憶體製造商，在明年擴充產能時很可能會「保持高度自律，以防止 AI 資料中心削減 HBM 的搭載容量」。

三星罷工衝擊全球 3% 記憶體產能

現階段而言，市場仍有更近期的催化劑值得關注——科技股投資人正緊盯美光競爭對手三星電子潛在的工會罷工事件。若三星遭遇任何生產中斷，將進一步壓迫全球記憶體供應，進而為晶片報價帶來更強勁的推升力道。

三星員工目前正要求公司提撥營業利益的 15% 作為員工分紅，並揚言將自 5 月 21 日至 6 月 7 日展開全面大罷工。Jefferies 預估，這場停工恐將衝擊全球約 3% 的記憶體晶片產能。

三星管理層正與工會領袖進行最後一刻的緊急協商以尋求解決方案。據南韓媒體報導，這場談判可能會持續到周三——也就是 521 大罷工預定展開的前一天。

美光接下來預定 6 月 24 日公布第 2 季財報，隨著三星罷工陰霾進一步逼近，Rakesh 認為這可能會為美光的產品報價提供額外的推升動能。

利空：美債殖利率上揚

但值得注意的是，儘管美光股價周二成功抗跌，但與其他大型科技股一樣，美光未來仍難逃債券殖利率攀升的衝擊。

30 年期美債殖利率周二跳升約 6 個基點至 5.198%，創下 2007 年 7 月以來的最高水位，10 年期美債殖利率也上漲 6 個基點至 4.687%，寫下 2025 年 1 月以來的最高紀錄。