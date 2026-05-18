繼疫情、俄烏衝突後又一重擊！路透：全球企業因美伊戰爭損失250億美元 這一數字仍在攀升
鉅亨網編譯陳韋廷
《路透社》最新分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事衝突已導致全球企業累計損失至少 250 億美元，且金額仍在持續攀升。
這場繼新冠疫情與俄烏戰爭後的最新全球震盪，正透過能源價格飆漲、供應鏈中斷及關鍵航道受阻，重創跨國企業營運。
路透整理美歐亞三地上市公司財報後發現，至少有 279 家企業明確將戰爭列為財務衝擊的誘因。
為求生存，全球企業紛紛採取防禦性措施，包括大幅漲價、減產、暫停股利發放與股票回購，甚至安排員工放無薪假，部分物流與製造業者被迫增加燃油附加費，或是轉向政府尋求緊急紓困。
家電巨頭惠而浦 (Whirlpool) 成為重災戶之一，執行長 Marc Bitzer 在宣布將全年財測目標砍半並暫停發放股息後說：「當前衰退程度堪比全球金融危機，甚至更甚於其他經濟蕭條時期。」
分析師警告，隨著全球經濟成長放緩，企業的定價能力將減弱，難以消化的固定成本將進一步壓縮第二季及未來的利潤率。更令人擔憂的是，為彌補損失而持續漲價的行為，恐將助長通膨火苗，進一步摧毀本已脆弱的消費者信心。由於短期內和平協議渺茫，這場動盪對全球商業的負面影響預計將持續擴大。
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