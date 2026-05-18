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繼疫情、俄烏衝突後又一重擊！路透：全球企業因美伊戰爭損失250億美元 這一數字仍在攀升

鉅亨網編譯陳韋廷

《路透社》最新分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事衝突已導致全球企業累計損失至少 250 億美元，且金額仍在持續攀升。

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繼疫情、俄烏衝突後又一重擊！路透：全球企業因美伊戰爭損失250億美元 這一數字仍在攀升(圖:shutterstock)

這場繼新冠疫情與俄烏戰爭後的最新全球震盪，正透過能源價格飆漲、供應鏈中斷及關鍵航道受阻，重創跨國企業營運。


路透整理美歐亞三地上市公司財報後發現，至少有 279 家企業明確將戰爭列為財務衝擊的誘因。

為求生存，全球企業紛紛採取防禦性措施，包括大幅漲價、減產、暫停股利發放與股票回購，甚至安排員工放無薪假，部分物流與製造業者被迫增加燃油附加費，或是轉向政府尋求緊急紓困。

家電巨頭惠而浦 (Whirlpool) 成為重災戶之一，執行長 Marc Bitzer 在宣布將全年財測目標砍半並暫停發放股息後說：「當前衰退程度堪比全球金融危機，甚至更甚於其他經濟蕭條時期。」

分析師警告，隨著全球經濟成長放緩，企業的定價能力將減弱，難以消化的固定成本將進一步壓縮第二季及未來的利潤率。更令人擔憂的是，為彌補損失而持續漲價的行為，恐將助長通膨火苗，進一步摧毀本已脆弱的消費者信心。由於短期內和平協議渺茫，這場動盪對全球商業的負面影響預計將持續擴大。


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美伊戰爭中東地緣荷姆茲海峽封鎖損失全球跨國企業無薪假油價燃油附加費

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