繼疫情、俄烏衝突後又一重擊！路透：全球企業因美伊戰爭損失250億美元 這一數字仍在攀升

《路透社》最新分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事衝突已導致全球企業累計損失至少 250 億美元，且金額仍在持續攀升。

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分析師警告，隨著全球經濟成長放緩，企業的定價能力將減弱，難以消化的固定成本將進一步壓縮第二季及未來的利潤率。更令人擔憂的是，為彌補損失而持續漲價的行為，恐將助長通膨火苗，進一步摧毀本已脆弱的消費者信心。由於短期內和平協議渺茫，這場動盪對全球商業的負面影響預計將持續擴大。