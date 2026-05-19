鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 10:42

在國際油價持續攀升、中東局勢推高能源成本背景下，印度周二宣布再度上調汽柴油價格，成為一周內第二次調價。市場認為，隨著原油價格維持高檔，印度政府正逐步將能源成本轉嫁至終端消費市場。

根據印度當地媒體報導，印度汽油與柴油價格每公升調升約 0.9 盧比 (約 0.0093 美元)。以首都新德里為例，汽油價格由每公升 97.77 盧比上調至 98.64 盧比，柴油則由 90.67 盧比升至 91.58 盧比。

‌



此次調價距離前一次上漲僅 4 天。印度上周五才剛宣布近 4 年來首次調升燃油價格，每公升汽油及柴油價格調漲 3 盧比，以彌補近期國際原油價格急漲所帶來的成本壓力。

市場人士指出，印度過去數年採取相對穩定的燃油定價政策，在全球能源價格波動期間，多由國營煉油企業吸收部分成本。但近期原油價格大幅走高，使政府與能源企業承受壓力快速增加。

受到伊朗戰爭及荷姆茲海峽供應風險影響，國際油價近期大幅攀升。周一正式收盤時，布蘭特原油 7 月期貨上漲 2.6%，收在每桶 112.10 美元，創 5 月 4 日以來最高收盤價；美國西德州原油 (WTI) 則上漲 3.1%，收在 108.66 美元，創 4 月 7 日以來新高。

市場擔憂荷姆茲海峽長時間無法恢復正常運作，推升能源風險溢價。荷姆茲海峽承擔全球約 20% 的石油供應與約四分之一液化天然氣 (LNG) 運輸量，是全球最重要能源運輸通道之一。

印度是全球第三大原油進口國，也是亞洲主要能源消費國之一，因此國際油價波動對印度經濟影響尤其敏感。根據印度石油部資料，印度約 85% 以上原油需求仰賴進口，因此能源價格上升通常會迅速反映於國內通膨、交通及製造成本。

市場分析師指出，燃料價格上漲可能加劇印度通膨壓力，尤其食品與物流成本容易受到連帶影響。印度央行 (RBI) 近月原本因通膨降溫而有較大政策空間，但若油價長期維持高檔，貨幣政策路徑可能再次受到影響。

此外，印度近年持續增加俄羅斯折扣原油採購比重。數據顯示，自俄烏衝突後，俄羅斯已成為印度最大原油供應國之一。不過近期美國延長部分俄羅斯海運原油制裁豁免措施，同時中東供應不穩，也使市場開始擔憂亞洲能源供應鏈可能面臨進一步調整。