鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 03:00

全球油市正面臨嚴峻的供應鏈危機，儘管當前價格看似持穩，但分析師警告，歐洲最快恐在 5 月底前遭遇實質性的燃料短缺，專家最新指出，市場僅維持著「表面的穩定」，底層物流系統實則處於「高度緊張」狀態。

法國興業銀行出具最新研究報告指出，全球庫存正急速消耗，且由於供應鏈極其複雜，即便關鍵航道荷姆茲海峽迅速恢復通行，也無法立即緩解壓力。

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Abaxx 商品交易所執行主席 Jeff Currie 向《CNBC》表示，歐洲「隨時」可能爆發現貨短缺，且目前油價根本未反映出供應緊張的真實嚴重性。

他解釋道：「目前市場正處於傳統上的需求淡季，即供暖季結束、夏季駕車旺季開始前的過渡期。然而，隨著美國陣亡將士紀念日與英國春季銀行假日逼近，柴油與汽油需求即將暴增，一旦缺口浮現，油價將呈現「非線性」飆升。直到那時，我們才會知道有人願意為最後一滴石油付出什麼代價。」

這波危機的核心在於荷姆茲海峽的封鎖，供應全球約 20% 油氣資源的這座海峽自 2 月底美伊戰爭爆發以來運量受限。

法興銀行分析指出，即便下月初重開，從油輪通行、卸貨、煉化到分銷的實體流程，至少會造成 52 天的滯後，意味著每天數百萬桶石油無法即時入市，庫存將進一步枯竭。若重開時間延至下月底，有意義的供應緩解將推遲至 8 月底，全面正常化甚至可能等到 9 月。

分析師警告，若荷姆茲海峽遲遲未開，油價恐飆升至每桶 150 美元。

更令人憂心的是，這種延遲造成的庫存赤字可能極為深遠，導致供應緊張延續至 2027 年，屆時才有機會恢復正常庫存水平。

與此同時，美伊談判陷入停滯，令市場擔憂加劇，週一 (18 日) 布蘭特期油價格上漲 1.4% 至每桶 110.73 美元，西德州中質原油也上漲 1.3% 至 106.86 美元。