荷姆茲危機推升油價 華府鬆綁俄羅斯原油限制 美財長：延長俄油制裁豁免30天

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 06:21

在伊朗戰爭推高國際油價、荷姆茲海峽能源運輸持續受阻之際，美國政府再度調整俄羅斯制裁政策。美國財政部長斯科特．貝森特 (Scott Bessent) 周一 (18 日) 宣布，將延長允許購買俄羅斯海運原油的制裁豁免措施 30 天，以協助因中東供應受阻而陷入能源困境的國家。

（圖：REUTERS/TPG）

貝森特透過社群平台 X 表示，美國財政部已發布新的 30 天一般授權，接替先前於上周六到期的豁免方案。新措施允許各國在不違反美國對俄羅斯石油企業制裁規定下，暫時取得目前仍滯留在油輪上的俄羅斯原油及石油產品。

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消息人士指出，此次已是美國第二度延長相關豁免。部分低收入及能源脆弱國家先前向華府提出要求，因荷姆茲海峽封鎖導致波斯灣原油供應受阻，使其難以獲得足夠能源供應。

貝森特表示，此舉可提供市場額外彈性，並協助既有供應重新流向最需要能源的國家。他強調，措施也能限制中國持續囤積低價俄羅斯原油。

值得注意的是，這項措施並非全面放鬆對俄制裁，而僅適用於此前已裝載上船、目前仍在海上運輸的俄羅斯原油，不涵蓋新生產或新出口原油。根據規定，此次授權主要適用於 4 月 17 日前已裝載於油輪上的原油貨物，因此整體供應量仍受到限制。

美國先前對俄羅斯石油巨頭實施制裁，包括 Rosneft 與 Lukoil，目的在於削弱俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭資金來源。不過自伊朗戰爭爆發後，中東供應鏈受到衝擊，迫使華府在能源穩定與對俄施壓之間尋求平衡。

美國政府最早於今年 3 月首次推出該豁免措施，以因應原油價格快速上漲及全球供應吃緊局面。然而政策反覆也引發外界質疑。貝森特此前曾公開表示沒有延長計畫，但隨後兩度改變立場。

部分分析人士認為，短期豁免措施雖可緩解部分國家的能源壓力，但對美國國內燃油價格影響有限。曾任美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 政策主管、現任律師事務所 Holland & Knight 合夥人的 Stephanie Connor 指出，目前尚不清楚這些短期授權是否已對美國汽油價格產生顯著效果。她也提醒，英國及歐洲對俄羅斯石油制裁仍維持不變。

另一方面，也有專家警告，此舉可能意外強化俄羅斯收入。大西洋理事會 (Atlantic Council) 地緣經濟中心副主任 Charles Lichfield 表示，在油價上升背景下，豁免可能抵銷烏克蘭近期加強攻擊俄羅斯煉油廠與能源設施的部分效果。

受供應憂慮影響，國際油價周一正式收盤時持續攀升。布蘭特原油收漲 2.6%，站上每桶 112 美元之上，創 5 月 4 日以來最高收盤價；市場擔憂荷姆茲海峽長時間無法恢復通航，推升能源風險溢價。