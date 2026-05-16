美德關係再度惡化！德總理：不建議年輕人去美國接受教育和工作

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 19:00

德國總理默茨（Friedrich Merz）於近日公開表示，他已不再建議年輕人前往美國求學或就業，原因是「美國社會氣候日趨惡化」。此言論引發廣泛關注，進一步將持續緊繃的美德關係推上輿論焦點。

德總理默茨表示不建議年輕人去美國接受教育和工作。(圖：Shutterstock)

根據《Politico》報導，默茨本週五（16 日）在維爾茨堡市出席集會時直言：「我今天不會建議我的孩子去美國接受教育和工作。」此番言論隨即引發在場聽眾熱烈掌聲。

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他直言，「即使在美國，受過最好教育的人也發現找工作非常困難」，並強調，德國年輕人應對本國發展潛力保持樂觀，「我堅信，世界上很少有國家像德國一樣，能為年輕人提供如此巨大的機遇。」

育有 3 名子女、7 名孫子女的默茨還補充說：「我非常欣賞美國，但現在我的欣賞沒有繼續增加了。」

默茨長期被視為堅定的「跨大西洋主義者」，曾擔任致力推動美德關係的「大西洋之橋」組織負責人，美國總統川普重返白宮初期，兩人關係也被外界普遍評價為良好。

然而，美以聯手對伊朗發動軍事打擊、導致能源價格急漲並加劇德國經濟困境後，雙邊關係迅速惡化。

上月底，默茨在一所中學與學生座談時，罕見地直批美國缺乏對伊戰略，「整個國家正被伊朗領導層羞辱」。

川普隨即反唇相譏，怒斥默茨「完全無能」，要求其先「修復自己那個破敗的國家」。美國國防部其後更宣布，將自德國撤出 5,000 名駐軍，包括配備「戰斧」巡航導彈的營級部隊，英國《金融時報》警告此舉將削弱歐洲對俄羅斯的整體嚇阻能力。

此後，川普再度揚言提高對歐盟汽車關稅，作為歐洲汽車工業核心的德國首當其衝，兩國關係在本月持續探底。

面對緊張局勢不斷升溫，默茨近日已著手嘗試修補對美關係。他在社群平台 X 上透露，15 日自己與剛結束訪華、正在返程途中的川普進行了「一次良好的通話」，雙方就伊朗核武問題及荷姆茲海峽開放達成共識，並就即將舉行的北約安卡拉峰會協調各自立場。

默茨強調：「德國和美國是強大北約中的牢固盟友。」

儘管如此，德國仍拒絕了美方要求北約直接介入伊朗戰事的呼籲，堅持「這不是北約的戰爭」，僅在立場上鬆口稱，戰事結束後或可允許德國掃雷艦在荷姆茲海峽承擔有限任務。

默茨 15 日涉美言論也迅速招來各方抨擊。曾任川普首任政府美國駐德大使的 Richard Grenell 在 X 上嘲諷，默茨已成歐洲「川普精神錯亂綜合症協會主席」，並翻出默茨去年 3 月訪美時「溫和且滿口稱讚」的舊態，批評其前後矛盾，斥其為「毫無戰略、完全被國內覺醒媒體控制的領導人」。

德國國內反對派亦趁機發難。右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）領袖 Alice Weidel 冷嘲熱諷：「這位刻意將自己國家推向社會和經濟毀滅的總理，如今反過來對別人發出警告，這對德國沒有好處。」

《金融時報》分析指出，德國經濟持續低迷、社會公共服務品質下滑，已令民眾對默茨政府積怨漸深。德國政府力推擴大舉債以支應軍備建設與基礎設施修復的大規模支出計畫，但相關措施迄今未能有效舒緩國內不滿情緒。