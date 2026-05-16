鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 11:40

以色列與伊朗戰火恐再次燃起，以色列一名高級官員週五 (15 日) 透露，以方正為即將重啟對伊朗的軍事行動做準備，且戰爭可能持續數天甚至數週，市場高度關注中東局勢是否再度升級。

美伊談判毫無進展 以色列準備對伊朗再次開戰 (圖：SHUTTERSTOCK)

根據以色列第 12 頻道 (Channel 12) 報導，這名未具名以色列官員表示：「美國人明白，與伊朗的談判毫無進展。」顯示以方認為，美伊外交斡旋已陷入僵局。

‌



該官員並指出，以色列目前正等待美國總統川普最終決定。他表示：「我們正在為持續數天甚至數週的戰鬥做準備，未來 24 小時內將會了解更多情況。」

美國總統川普近日訪問中國期間，試圖說服中國領導人習近平向伊朗施壓，協助結束中東衝突並重啟荷姆茲海峽航運。

川普在《Fox News》專訪中警告，自己對伊朗的耐心正在耗盡，「他們應該達成協議」。

川普表示，中國國家主席習近平已表明不會向伊朗提供軍事裝備，且「樂見達成協議」，並願意提供協助。

川普強調，美國本身不依賴荷姆茲海峽能源，推動開通海峽主要是為了協助以色列、沙烏地阿拉伯、波斯灣盟友與中國。他也坦言，美方要求伊朗交出濃縮鈾，部分是出於「公關考量」。

此外，川普返美途中透露，美中雙方也討論解除對中國企業採購伊朗石油的制裁，美方將在未來幾天內做出決定。他還透露，可以接受伊朗中止核計畫 20 年，但德黑蘭必須提出明確承諾。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週五在金磚國家會議上表示，德黑蘭已收到川普政府的來信，表示願意就結束戰爭展開新的談判，儘管在「濃縮鈾」問題上仍存在「僵局」。

阿拉奇敦促金磚國家成員國譴責「美國和以色列違反國際法的行為」

阿拉奇雖未直接點名阿拉伯聯合大公國 (阿聯)，但透露有一個金磚國家成員阻擋印度聲明中的部分內容。自 2 月 28 日戰爭爆發以來，伊朗已多次攻擊海灣鄰國阿聯，外媒指出，阿聯遭伊朗襲擊的次數甚至超過包括以色列在內的其他衝突國家。

阿拉奇表示，伊朗與該國「沒有任何矛盾」，對方也不是此次戰爭的目標。他稱，伊朗僅打擊美軍基地與軍事設施，而這些設施「不幸位於他們的領土上」。