鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 22:26

美國總統川普日前在其社群平台 Truth Social 上高調宣示，「美國正在打造金融新邊疆，『川普』絕不會讓加密貨幣失望」，為加密貨幣背書。

根據《The Motley Fool》報導，川普聲稱他拯救了一個差點被前證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）摧毀的產業。

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川普同時承諾，將為數位資產打造一個「面向未來」的市場結構。然而，市場反應卻出乎意料地冷淡，所有主要加密資產價格近日幾乎不升反跌。

針對川普發言這對加密貨幣投資者將帶來何種影響的問題，分析人士指出，社群媒體上的政治宣言既非法律，也非任何具體法規，而川普的「絕不讓加密貨幣失望」充其量只是一句口號。

值得注意的是，儘管如此，川普對金融監管機構的施政方向仍具有相當影響力。

目前，美國國會正積極推進《數位資產市場清晰法案》（Clarity Act）。該法案擬將加密貨幣監管職權一分為二，由商品期貨交易委員會（CFTC）與 SEC 共同管轄，有望終結多年來困擾市場的監管模糊地帶。

儘管法案部分條文仍有爭議，但業界普遍認為今年內完成立法並由川普簽署的可能性相當高。

然而，對部分山寨幣而言，幾於相關監管框架仍存在不少不確定性，因此法案帶來的影響可能更加顯著。

報導以 Solana 為例，指出新的監管規則可能透過重新界定代幣屬於商品還是證券，間接為其帶來利多。

真正的優勢在於，Solana 生態系中的眾多代幣將獲得更明確的監管分類，讓金融機構更容易理解其法律地位，進而提高投入資金的意願。

對以太坊而言，整體影響預計與 Solana 類似。不過，由於以太坊鏈上目前承載約 1,610 億美元的穩定幣，因此任何涉及穩定幣收益率的監管變化，對以太坊的影響可能更加明顯。

分析認為，Hyperliquid 則可能成為最大的直接受惠者之一，因為它目前是去中心化永續期貨交易與發行的重要平台。

分析指出，川普特別提及加密貨幣永續合約相當罕見。所謂永續合約，是一種沒有到期日、追蹤標的資產價格表現的衍生性金融商品，而目前川普政府傾向將此類產品的監管權限交由 CFTC 負責。

若 CFTC 未來針對永續合約制定明確規範，這類產品有望在美國市場取得更高的合法性，進而為 Hyperliquid 打開美國市場大門。由於法律風險考量，Hyperliquid 迄今大多避免直接進軍美國市場。

另一方面，監管明朗化也可能帶來新的競爭壓力。新規可能吸引實力更雄厚的競爭對手進入市場，同時提高合規成本，削弱 Hyperliquid 目前的競爭優勢。