鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-06 12:36

美股「黑色星期五」科技股成為重災區，費城半導體指數崩跌 10.26%，那斯達克指數暴跌 4.2%，台積電 ADR 重挫 6.69%，連動台指期夜盤狂瀉 3006 點，跌幅 6.68%，跌點遠遠超過 2025 年 4 月 7 日創下的 2065 點史上最大跌點，台股下周恐遭遇「黑色星期一」大崩跌，尤其短線台股面臨「融資、外資空單」雙高的籌碼壓力，投信法人表示，AI 長線趨勢不變，但短線漲多進入劇烈震盪期，投資人宜繫好安全帶，不輕易接掉下來的刀子，並緊盯下周即將登場的全球科技界二大盛事。

台指期夜盤崩跌3006點 台股融資、外資空單雙高殺多 黑色星期一「慘」跌難逃。(鉅亨網資料照)

近期台股受到國際市場震盪及短線獲利了結賣壓影響，盤勢呈現高檔震盪，電子權值股相對承壓。市場資金輪動速度明顯加快，部分避險資金快速轉往低基期的傳產及防禦型金融股、被動元件族群，中小類股波動也隨之放大。

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台股 4 月和 5 月合計噴漲 1 萬 3 千點，6 月以來續漲 338 點，漲幅約 41%；融資餘額從 3817 億元一路飆升至 5666 億元，增加 1849 億元，增幅約 50%，散戶追高的速度驚人；另一方面，外資則從 5/18 起在台指期持續加碼空單，累計未平倉空單來到 69,146 口，須提防下周一 (8 日) 在台股跌勢中引爆多殺多，法人提醒，短線行情劇烈波動，投資人宜保持適度資金彈性。

玉山科技島基金經理人王偉哲表示，儘管台股短線將出現劇烈震盪，但科技相關利多題材持續登場，晶圓代工龍頭大廠在股東會上釋出展望利多，看好先進半導體需求的根本性支撐，值得注意的是，下周全球市場將迎來二件大事。

蘋果年度盛事全球開發者大會 (WWDC) 將於台灣時間 6 月 9 日登場，市場聚焦點在於蘋果能否兌現去年提出的 AI 藍圖，帶動軟硬體升級潮。此外，SpaceX 史上最大 IPO，同樣預計於下周掛牌上市，多重題材共振下，預期將為全球科技股注入新一波定價動能，有利相關台廠供應鏈健康輪動。

針對今年 COMPUTEX 展示的技術方向，王偉哲分析，最重要的解讀焦點在於 AI 發展重心正從「生成式 AI(Generative AI)」轉向「代理式 AI(Agentic AI)」，未來 PC 將成為執行 AI 代理的核心平台，處理更安全與個人化的需求。包括輝達 (NVDA-US)、Arm (ARM-US) 與高通 (QCOM-US) 均強調基於 Arm 架構的伺服器 CPU 的重要性，尤其是輝達推出的 Vera CPU，顯示出市場對高效能運算能力的強勁需求。

王偉哲進一步指出，全球供應鏈仍明顯集中於亞洲，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，不僅晶圓代工市佔率接近 8 成，各國半導體材料支出排名也連續 16 年位居全球第一，關鍵地位無可取代。

在資金面與籌碼面部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股波動加大，主因美股漲多修正後的連動影響、市場重新檢視評價面，以及消化美國科技股「財報雖好、但還不夠好」的新定價邏輯。

蕭惠中觀察，短線 AI 相關主題在急漲後，資金正由高波動的 AI 晶片股轉向低基期、落後補漲及非電族群。高檔追價的籌碼勢必需要時間整理，短線可觀察美股半導體賣壓能否收斂、資金籌碼沉澱情況以及族群輪動方向。

安聯台灣主動式 ETF 基金 (00993A-TW) 經理人施政廷則認為，目前地緣風險反應已趨於鈍化，盤勢將持續聚焦企業獲利、AI 題材本身以及訂單能見度。