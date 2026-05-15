鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 07:10

美國總統川普結束北京兩天訪問後，隨即再度升高對伊朗施壓力道。週五 (15 日) 他在返回美國途中表示，自己對伊朗「耐心正在耗盡」，並強調已與中國國家主席習近平達成共識，認為伊朗不能擁有核武，且荷姆茲海峽必須重新開放。不過，中方並未公開表示將運用對德黑蘭的影響力介入斡旋，使市場對局勢能否快速改善仍存疑慮。

川普週五在空軍一號上接受媒體提問時，被問及習近平是否已承諾向伊朗施壓、要求重新開放海峽時，他回應：「我沒有要求任何幫忙，因為當你要求幫忙時，你就必須回報一些東西。」

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川普也透露，美方正考慮是否放寬對購買伊朗石油的中國企業制裁。他表示：「我們談到了這件事，我將在未來幾天做出決定。」由於中國是伊朗原油最大買家，外界認為這項決定可能成為未來美中伊關係的重要觀察指標。

白宮在會後發布聲明表示，習近平已表明反對伊朗針對荷姆茲海峽通行收費，並支持維持航道開放。川普隨後在福斯新聞《Hannity》節目中進一步表示：「我們不希望他們擁有核武，我們希望海峽保持開放。」他也宣稱習近平承諾不向伊朗提供軍事裝備，並形容：「這是個重大表態。」

然而，北京方面的說法顯得相對保守。中國外交部未提及相關承諾，僅發布聲明表示：「這場原本就不該發生的衝突，沒有理由繼續下去。」措辭反映北京對戰事持續的不滿，但未顯示中國將直接向伊朗施壓。

分析人士指出，中國雖然高度依賴中東能源供應，但伊朗同時也是北京在地緣政治上的重要合作夥伴。外界普遍認為，習近平不太可能在公開場合對德黑蘭採取過於強硬的態度。

另一方面，伊朗外交部長阿拉格齊透露，美方已透過管道向德黑蘭傳達希望繼續談判的訊息。他在印度新德里向媒體表示：「我們希望隨著談判推進，能夠取得良好結果，讓荷姆茲海峽完全恢復安全，並加快航運正常化。」

不過，阿拉格齊同時強調伊朗對美國缺乏信任。他表示，過去美國曾在談判過程中發動軍事打擊，削弱伊朗對外交程序的信心。他也重申，伊朗已做好兩手準備，「我們既準備好外交解決方案，也準備好戰鬥重新開始。」

市場對僵局持續感到憂慮。荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸通道之一，戰前全球約 20% 的石油及液化天然氣供應須經過該海峽。伊朗限制航行後，能源供應風險迅速上升，國際油價已攀升至每桶 109 美元附近，美國公債殖利率也升至近一年高點，市場開始擔憂能源價格上漲可能進一步推高通膨。