鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 15:30

南韓綜合股指 (Kospi) 今日早盤短暫觸及 8000 點里程碑，離突破 7000 點僅 7 個交易日，隨後迅速反轉，午後跌超 7%，外資持續拋售韓股，主要賣出科技股，淨流出超過 25 億美元。為 Kospi 今年約 80% 漲幅貢獻大部分力量的三星電子、SK 海力士均大跌至少 5%，儘管兩者股價今年迄今漲逾一倍，而在當地時間下午 1 時 28 分左右，因 KOSPI 200 期指跌幅達 5% 並持續至少一分鐘，暫停交易了 5 分鐘。

市場認為，美國總統川普對伊朗的強硬表態引發獲利了結。南韓未來資產證券分析師 Seo Sang-young 指出，川普表示對伊朗不再有耐心後，美股期指轉跌，韓股跌幅擴大。

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川普在週四 (14 日) 播出的專訪節目中表示，對伊朗耐心接近極限，敦促德黑蘭盡快達協議。

First Eagle Investments 投資組合經理 Christian Heck 表示，儘管 Kospi 基於獲利仍比美股便宜，但相對歷史水位已變昂貴，且指數很大程度是對兩家大型記憶體公司 (佔權重約一半) 的押注，二者今年 Q1 均因 AI 需求成長創歷史最佳業績。

過去六個月，三星漲約 190%、SK 海力士飆 220%，南韓今年將 AI 領域支出提高至三倍，目標躋身全球前三大 AI 強國。

Eugine 投資證券策略師 Huh Jae-Hwan 指出，Kospi 一個半月漲約 60%，市場對上漲速度擔憂，回調相當正常。

一年前，Kospi 還在 2600 點附近，這波從 5000 點飆至 8000 點的強勁漲勢，對比從 1000 點到 2000 點花 18 年多、到 3000 點又 13 年。

過去一年，Kospi 幾乎飆漲兩倍，引發企業獲利和 AI 支出能否繼續支撐快速上漲的質疑，外資基金本週每日拋售凸顯不安情緒。

但看漲者指出，估值仍是支撐，Kospi 預期本益比僅 8.6 倍，標普 500 為 21.2 倍。

富達國際投資組合經理 Ian Samson 認為，要相信泡沫就必須相信 AI 巨頭投資規模不可持續，目前他們擁有自由現金流及更多都投入 AI 基礎設施軍備競賽，末日不會馬上到來。

與此同時，全球政府公債遭遇拋售、殖利率狂飆，金銀承壓，也可能是調整主因。美國 10 年期公債殖利率升至 4.53%，創 2025 年 5 月來新高，2 年期至 4.065%，創 2025 年 3 月來最高，30 年期至 5.071%，創 2025 年 7 月來最高。

日本 20 年期國債殖利率今日亦攀漲 6.5 基點至 3.61%，創 1996 年來新高，30 年、40 年期接近發行來最高，南韓 3 年期公債殖利率漲 8.9 基點至 3.741%，創 2023 年 11 月新高，南韓 10 年期公債亦漲 10 基點至 4.182%。

日經 225 指數今日亦跌 2.65%，MSCI 新興市場指數跌 2.2%，創 6 個多禮拜最大跌幅，美股期指持續下挫，那指期貨跌 1%，標普 500 期指跌 0.6%，通膨上升擔憂削弱風險偏好；新興市場貨幣指標跌 0.2%，泰銖和韓元領跌。

道明證券策略師 Prashant Newnaha 指出，全球債券殖利率上漲令人不安，油價居高不下恐成為壓垮債券最後一根稻草。