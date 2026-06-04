鉅亨網編譯余曉惠
在美國科技股前日遭獲利了結拖累後，亞洲科技股周四 (4 日) 普遍走弱，軟銀集團股價收盤重挫逾 11%，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、三星電子與 SK 海力士等人工智慧 (AI) 概念股同步下跌。
軟銀近期在 AI 熱潮推動下股價大漲，今年來累計漲幅約 70%，市值更一度超越豐田汽車，成為日本市值最高企業，不過市場對其高風險 AI 投資布局的疑慮也逐漸升溫。
軟銀創辦人孫正義日前接受 CNBC 訪問時表示，AI 革命規模將比 2000 年代網路泡沫時期大 50 倍。他指出，回顧歷史，電子化與汽車化浪潮雖在 1929 年股災期間遭受重創，但之後仍持續成長近百年。
孫正義說：「未來或許會出現修正，但對我而言，那將是最佳投資機會。」
不過市場顯然更關注短期風險，德意志銀行分析師 Peter Milliken 近期在報告中指出，市場似乎愈來愈專注於短期動能，而較少關注或無法評估長期發展路徑及背後假設。
軟銀周四收盤下跌 11.3%，報每股 7377 日元。至於台股，台積電股價下跌 1.65%，報 2385 元，鴻海挫跌 5.2%，報 293 元。
南韓方面，三星電子與 SK 海力士股價終場分別下跌 2.5% 與 2.6%。兩家公司在 5 月市值先後突破 1 兆美元，如今部分投資人選擇獲利了結。
美國科技股周三同樣回檔，輝達 (NVDA-US) 下跌 3.62%，Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.79%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.5%。
下一篇