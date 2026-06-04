鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 16:00

軟銀近期在 AI 熱潮推動下股價大漲，今年來累計漲幅約 70%，市值更一度超越豐田汽車，成為日本市值最高企業，不過市場對其高風險 AI 投資布局的疑慮也逐漸升溫。

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軟銀創辦人孫正義日前接受 CNBC 訪問時表示，AI 革命規模將比 2000 年代網路泡沫時期大 50 倍。他指出，回顧歷史，電子化與汽車化浪潮雖在 1929 年股災期間遭受重創，但之後仍持續成長近百年。

孫正義說：「未來或許會出現修正，但對我而言，那將是最佳投資機會。」

不過市場顯然更關注短期風險，德意志銀行分析師 Peter Milliken 近期在報告中指出，市場似乎愈來愈專注於短期動能，而較少關注或無法評估長期發展路徑及背後假設。

軟銀周四收盤下跌 11.3%，報每股 7377 日元。至於台股，台積電股價下跌 1.65%，報 2385 元，鴻海挫跌 5.2%，報 293 元。