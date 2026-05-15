鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 13:13

三星電子工會周五 (15 日) 表示，儘管公司提議無條件重啟薪資談判，仍堅持下周四起發動預定罷工，消息導致三星股價盤中暴跌 6.4%，大盤 Kospi 指數跌逾 4%。

堅持18天大罷工！三星無條件復談提議遭拒 小摩憂獲利折損31兆韓元 (圖:Shutterstock)

由於政府調解下的勞資薪資與獎金談判破裂，市場對於這家全球最大記憶體晶片製造商爆發罷工的疑慮加深。三星股價周五下跌，截稿前已跌逾 6%，表現遠遜於大盤的下跌 4.4%。。

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18 天大罷工恐波及產線

工會表示，雖然願意在 6 月 7 日後舉行新一輪談判，但仍維持自 5 月 21 日起進行為期 18 天罷工的計畫，此舉恐嚴重干擾晶片生產。

分析師指出，股價下跌反映市場對三星履行客戶承諾能力的不確定性，以及對生產受阻的擔憂。

NH Investment & Securities 高級分析師 Ryu Young-ho 說：「若罷工發生，市場對交貨可靠性的擔憂將增加，且情緒上認為競爭對手可能從這種不確定性中獲益。」

摩根大通 (JPMorgan) 在報告中警告，罷工對生產的影響可能高於先前預期，預估對三星營業利益的衝擊可能落在 21 兆至 31 兆韓元 (約 140.8 億至 207.9 億美元) 之間，銷售損失約為 4.5 兆韓元。

勞資僵局難解 官方憂損經濟擬仲裁

這次罷工的爭議核心在於獎金制度。工會不滿與競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 之間存在巨大的獎金差距，警告屆時可能有超過 5 萬名員工離職停工。

南韓勞動委員會已呼籲雙方於周六 (16 日) 舉行另一輪政府調解談判，以盡力避免罷工。

南韓政府官員對此表達高度關切。總理與財政部長均警告，必須不惜一切代價避免三星罷工，否則將對經濟成長、出口及金融市場構成重大風險。