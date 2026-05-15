鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 14:30

受記憶體晶片及碳酸鋰等原物料價格大幅上漲影響，比亞迪、特斯拉、小米等超過 15 家新能源車場近期紛紛上調部分車款或選配裝置售價，車市漲價潮正逐步蔓延。

比亞迪 4 月 28 日宣布，王朝、海洋、方程豹部分車型選裝「天神之眼 B」輔助駕駛雷射版價格從 9900 元 (人民幣，下同) 調漲至 1.2 萬元，5 月 1 日生效。

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到了 4 月 30 日，長安啟源跟進，5 月 7 日後生產的啟源 Q07 天樞智能雷射版漲 3000 元，廣汽埃安 AION Y Younger、AION S Plus 等漲 3000 至 6000 元。

本月初，蔚來對 2026 年部分車款調價，ES6、ET5 等漲 5000 至 1 萬元，同時取消免費換電基礎權益。

此外，特斯拉 Model Y 長續航版漲 1.8 萬元、高性能版漲 2 萬元，並緊縮零利率政策。

小米汽車 SU7 全系列調漲 4000 元，福斯 ID 系列漲 4000 至 7000 元，豐田 bZ4X 漲 6000 元。

小鵬汽車則釋放今年第二季調漲信號，極氪、阿維塔緊縮零利率政策，哪吒、零跑等新勢力也在醞釀調價，預計 5 至 6 月更多車型跟進。

漲價核心原因是供應鏈成本上行。電池佔整車造價 30% 至 50%，電池級碳酸鋰現貨價從去年 7 月每噸 7.5 萬元漲至近 20 萬元，期貨價周一 (11 日) 漲至 20 萬元以上，較年初漲近 70%，較一年前低點漲超 250%，大幅加重採購負擔。

其次，生成式 AI 爆發使全球記憶體巨頭產能向 AI 伺服器傾斜，車用晶片近 3 個月漲價約 180%，高端 DDR5 現貨漲超 300%。瑞銀預估，光是車用晶片一項便讓智駕車單車成本增 3000 至 7000 元。

此外，鋁價每公噸突破 2.5 萬元、銅價站上 10 萬元，造一輛中型電動車需 200 公斤鋁和 80 公斤銅，光這兩項單車成本增約 1800 元。

多重成本疊加下，今年中型智能化電動車成本較 2025 年漲 4000 至 7000 元，吞噬車廠利潤。

中國汽車行業經過幾年價格戰，獲利空間持續收縮，去年汽車業銷售利潤率 4.1%，今年 Q1 降至 3.2%0，其中 1 至 2 月僅 2.9%，創近十年新低，今年首季行業利潤總額 784 億元，年減 18%，逼近經營損益兩平。以往車廠可靠生產優化、技術迭代消化成本波動，本輪緩衝空間大幅壓縮，壓力傳導至終端。