鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-21 14:10

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (21 日) 宣布，其「監督版全自動駕駛」（FSD Supervised）系統將於包括中國在內，10 個國家 / 地區同步上線，這象徵著該技術首次從官方層面確認進入中國市場。

特斯拉官宣FSD進軍中國 全球10個國家/地區可用(圖:shutterstock)

此次擴張範圍涵蓋美國、加拿大、墨西哥、波多黎克、中國、澳洲、紐西蘭、南韓、荷蘭與立陶宛，其中荷蘭與立陶宛的進展象徵著特斯拉在歐洲市場的重大突破。

‌



(來源: Tesla 貼文)

儘管官方已宣布「可用」，但實際落地仍面臨監管審批、數據合規及硬體適配三大挑戰。此前，特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 透露，目前正與中國監管機構密切溝通，目標於 2026 年第三季獲得完整批准。

在數據方面，特斯拉強調數據不離境，並已在上海建立本地 AI 訓練中心，利用中國本土數據重新訓練模型以適應複雜路況。硬體方面，馬斯克坦言舊款 HW3.0 硬體頻寬有限，可能無法支持完整版 FSD，僅能發揮其 10% 至 20% 的性能。

特斯拉此舉正值其在中國銷量面臨考驗之際。數據顯示，2025 年特斯拉在中國零售量下降了 4.78%，2026 年初跌幅進一步擴大。面對華為 ADS 3.0 與小鵬 XNGP 等中國本地智駕系統的強勢競爭，FSD 的引入被視為提升產品競爭力、激活存量用戶付費意願的核心策略。

針對特斯拉的強勢進軍，中國本土車企展現出自信競爭的姿態。小鵬汽車表示歡迎高水準的標竿進入，認為健康的競爭將驅動產業進步，並宣布將於 2026 年下半年啟動 L4 級 Robotaxi 試運行。