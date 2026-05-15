鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 12:00

從上月底「430 新政」到五一黃金周期間，中國房市掀起一輪密度與力度均屬近年罕見的政策「閃電戰」，短短兩天內，深圳、廣州、武漢、天津、揚州、蘇州六座核心城市接連發布超過 20 條重磅新政，標誌著中國新一輪大規模穩房市行動正式全面爆發。

全國性大救市！深圳廣州武漢等六城市2天內陸續推房市新政 專家：料有更多城市跟進(圖:shutterstock)

作為風向球的深圳率先出手，4 月 29 日定向放寬福田、南山等核心區限購，並大幅提高公積金貸款額度，符合條件的家庭最高可貸 351 萬元 (人民幣，下同)。

‌



隨著「430 新政」新政效果立竿見影，5 月 1 日深圳新屋帶看量年增 31%、中古屋帶看年增 58%，貝殼門市中古屋簽約量年增 114%。

廣州 4 月 30 日也推出「穗八條」，個人公積金最高貸 100 萬元、家庭 200 萬元，疊加後最高可達 360 萬元，並鼓勵「預售階段確定學位、網簽即入學」，還提供「賣舊買新」補貼。

武漢則打破區域壁壘，消費者在擬購新屋所在區無房即按首購認定，取消公積金貸款戶籍限制，5 月至 6 月在八大新區購買首套房補貼 1.5%。

天津全面取消限購與中古屋限售，購屋不再受戶籍和套數限制，首套房首付最低降至 15%，並鼓勵收購存量房用於租賃。

揚州則聚焦人才與多孩家庭，40 歲以下新引進人才最高可獲 200 萬元「人才安安券」抵扣首付，二孩、三孩家庭分別補貼購房總價 2% 和 3%，公積金單人漲至 108 萬元、雙繳 180 萬元。

蘇州更一口氣推出 11 條措施，個人公積金最高貸 150 萬元、家庭 200 萬元，購買現房或綠色建築額度可再上浮 50%，並對庫存區域暫停新增住宅用地出讓、支持商服改住宅。

市場數據顯示，中國房市築底企穩信號增強，上海中古屋上月網簽量達 28742 套，年增 22.3%，創近 10 年同期新高。中國今年 Q1 新建商品房銷售面積降 10.4%、銷售額降 16.7%，開發投資降 11.2%，壓力仍大，但政策發酵後，熱點城市已現積極變化。

本輪新政從限購、信貸、公積金、補貼到土地供應全鏈條發力，意在搶購買力、搶熱度，不跟進的城市將面臨被動，加上公積金用途變得愈發靈活，部分城市已可用於裝修、買車位、交物業費等，未來將更貼近生活繳費需求。