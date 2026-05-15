鉅亨網新聞中心 2026-05-15 17:00

美國總統川普周五 (15 日) 下午搭乘專機離開北京，結束兩天訪問中國行程。據美媒《CNN》報導，川普表示，「許多不同的問題」得到了解決，但對於影響兩國競爭的關鍵問題，未能取得實質協議。

川普表示，他與習近平討論了伊朗問題，並一致認為德黑蘭不應擁有核武。 他也表示，美國根本不需要開放荷姆茲海峽——至少不像中國那麼需要。同時，中國外交部表示，伊朗戰爭「本來不應該發生」。

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中國官媒《新華社》報導，15 日上午，習近平在中南海與川普舉行小範圍會晤。習近平指出，雙方應在相互尊重、和平共處的基礎上，走出一條正確的相處之道。川普則對此次訪問給予高度評價，稱其為「非常成功且舉世矚目」的行程，並強調他與習近平建立了良好的個人關係。雙方同意在未來 3 年以「戰略穩定」作為關係發展的框架。

在務實合作方面，川普透露中國已同意購買美國石油，並將向波音公司採購 200 架飛機。針對地區安全，雙方就伊朗問題交換意見，一致認為德黑蘭不應擁有核武器。然而，在敏感的台灣問題上，習近平嚴肅警告稱其為「中美關係中最重要且處理不當可能引發高度危險」的問題；美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 則對此回應，美國的政策「維持不變」。

訪問期間，川普已正式邀請習近平於 9 月 24 日訪問華府，這顯示貿易與戰略對話將持續延伸。專家預測，這將是一次正式的國事訪問，作為對川普此行的回訪。此外，兩國元首未來還有望在 11 月深圳舉行的 APEC 會議及 12 月佛羅里達州的 G20 峰會上再次會晤。