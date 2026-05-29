鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 11:10

中國電動車巨擘比亞迪周四 (28 日) 晚間在深圳全球總部舉辦「敢為」智能化戰略發布會，董事長王傳福正式發布自研高算力車規級晶片「璇璣 A3」，這是比亞迪第 567 款車規級晶片，也是中國首款採用 4 奈米製程的智駕晶片，象徵其在半導體自主化與智能駕駛領域再下一城。

璇璣 A3 搭載 16 核心 CPU，頻寬達 273GB/s，三顆晶片組合綜合算力突破 2100 TOPS，可支援 L3 與 L4 等級自動駕駛。

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相較同級產品，璇璣 A3 單位算力功耗降低 20%，搭配自研底層算法優化，算力利用率提升一倍。

王傳福指出，車規級 4 奈米晶片的研發與製造標準極為嚴苛，技術難度等同消費性電子的 2nm 製程。

作為全球唯一擁有晶片全流程、全鏈路製造能力的車企，比亞迪從產品定義、架構設計、電路設計、晶圓製造到封測一條龍佈局，累積車規級晶片已逾 2000 款。

目前，比亞迪設有四座研發基地與五座晶圓廠，其中成都廠為中國最大專注車規產品的 12 吋晶圓廠。

智駕系統方面，「天神之眼」全棧自研平台同步升級。王傳福宣布，全系列車型可搭載「天神之眼 B」雷達版，原配備 C 版車型可花費人民幣 1.2 萬元選裝，且無論選裝或標配均保證硬體與軟體一致、功能滿血不縮水。