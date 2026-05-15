鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 12:30

長期以來，豐田、本田、日產「日系三強」一直是全球汽車業利潤榜上「常勝軍」，但在 3 月為止的 2025 財年裡，豐田「增收不增利」，歸母淨利潤約 3.85 兆日元，年減 19.2%，本田出現上市近 70 年來首次年度虧損，歸母淨利從一年前獲利 8358 億日元年減 150% 至虧損 4239 億日元，日產淨虧損 5331 億日元，但優於一年前的 6709 億。

《第一財經》報導，綜合「日系三強」財報，日系車廠利潤欠佳主要受制於兩大因素：一是美國關稅提升的衝擊，儘管去年 9 月日本輸美汽車關稅從 27.5% 下調至 15%，但經計算全年仍合計減少超過 2 兆日元營業利潤；二是中國市場電動化轉型帶來的壓力，日系車在中國的市佔率從 2020 年的 23.1% 逐步下滑至 2025 年的 9.8%，日產銷量連 7 年下滑、本田連 5 年下滑，豐田也連 3 年下滑，2025 年年增率不足 1%。

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在東南亞市場，日系車也受到中國汽車「出海」衝擊，2025 年在印尼、馬來西亞等六大東協國家的新車銷量較 2019 年整體下降 22%。

基於利潤承壓，2026 財年日系三強普遍採取內部調整，「降本增效」成主題，同時針對各地市場「因地制宜」，穩住燃油車基本盤並調整電動車布局。

豐田社長近健太表示，單車獲利能力下降趨勢仍未止住，在上月開始的 2026 財年淨利潤料將減少 22% 至 3 兆日元，將連 3 年下滑。

本田目標 2029 年 3 月財年營業利潤恢復至超過 1.4 兆日元的歷史最高水平，社長三部敏宏表示，不會退出電動車業務，但 2040 年全面淘汰燃油車目標可能「不切實際」，仍打算投入 8000 億日元用於未來電動車開發，在中國將基於本土合作夥伴平台推出新能源產品。

日產兩年累計虧損超過 1 兆日元，打算加強新能源戰略，到 2027 年投資 100 億元推出 10 款新能源車型。

為應對利潤下降，「日系三強」已開啟降本增效。本田將開發和生產資源重新調配至混合動力車型，下一代混動系統成本較 2023 年款降低 30% 以上，打算到 2029 年全球投放 15 款車型，北美將投放 D 級以上大型混動車型；同時調整研發流程管理，實現開發費、週期、工時以 2025 年為基準分別減半的「三重減半」目標，2026 年度中小改款車型開發週期減半，2028 年啟動的全新換代車型開發週期也將減半。

此外，本田打算削減中國廣州、武漢基地燃油車產能，退出經營 23 年的南韓乘用車市場。

日產的調整更為激進，根據「Re:Nissan」計畫，目標削減 5000 億日元成本，包括裁員 2 萬人、出售日本總部大樓、全球車款從 56 款縮至 45 款、生產工廠從 17 家減至 10 家、研發工程工時降本 20% 等。

豐田則透過優化庫存結構、提升生產效率等內部調整，部分日本工廠零組件品類縮減幅度最高達 80%。