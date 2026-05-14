鉅亨網新聞中心 2026-05-14 15:10

隨著中國新能源汽車在智慧座艙與高階輔助駕駛領域取得領先，產業競爭焦點正向底盤技術等底層架構轉移。「線控底盤」因其能將機械連接轉化為電信號控制，被視為實現 L3、L4 級自動駕駛的核心技術基石。目前，包含線控轉向、線控制動在內的「完全體線控底盤」已開始在中國高端車型上密集搭載，標誌著智慧汽車正式展開「身體控制權」的奪旗戰。

長期以來，線控轉向技術 (Steer-by-Wire)(SbW) 受限於法規不確定性，在中國多處於試點階段。然而，隨著新國標 GB17675—2025《汽車轉向系基本要求》將於 7 月 1 日正式實施，線控轉向產業化正式獲得「准生證」，從個案論證轉向標準化量產。該技術透過電信號代替機械連杆，能實現超大範圍的可變轉向比 (如 4.5:1 到 14.2:1)，提升低速挪車與高速行駛的操控靈活性。

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以理想 L9 Livis 為例，其提出的「完全體線控底盤」整合了線控轉向、後輪轉向與 EMB(線控機械制動)。其中，EMB 系統捨棄傳統液壓方案，實現四輪獨立制動力精準控制，將制動響應時間從 200 毫秒縮短至 100 毫秒以下，顯著提升安全冗餘。

業界共識認為，L4 級以上智駕必須依托完全解耦的線控系統，才能滿足毫秒級響應與系統安全備援的嚴苛要求。

在博世 (Bosch)、采埃孚 (ZF) 等國際巨頭蓄勢待發之際，伯特利、拓普集團、浙江世寶等國產供應鏈企業也已進入測試或待量產階段。儘管前景看好，但成本仍是普及的主要阻礙：單套線控轉向系統成本約為傳統機械系統的 4 至 5 倍，用戶選裝費用往往高達萬元人民幣。