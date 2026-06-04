鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日舉辦股東會，董事長魏哲家一一回覆股東提問，會後也接受媒體採訪，出現眾多經典回覆，以下為《鉅亨網》為讀者整理本次股東會問答環節的十大金句。
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股東喊持續買進台積電。「下面幾年都很好，如果預計買股票請繼續。」
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競爭對手喊十年後追上台積電。「做夢。」
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馬斯克自建 TeraFab。「台積電從來沒有缺少過競爭對手，怎麼辦？努力一直贏他們，就這麼辦。」「我唯一的結論是，祝福他。」
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談價格策略。「台積電是一個可靠的公司，所以不會像記憶體公司一樣突然漲四倍。」 「合理 ，但是永續經營這才是台積電真正要做到的。」
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談員工分紅爭議。「今年員工分紅增幅有信心又會超過 30%，要一直永續經營下去，每年 30% 的成長沒有天花板。」
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看到什麼指標或訊號會停止大幅度投資。「沒有看到這指標。」
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談台灣生態系與優勢，可以保持多久？「保持永遠，因為台積電就是在台灣。台灣這整串生態系不是南韓或其他國家可以複製的，是台灣幾十年的功夫累積。」「他們會不會幾年就把台灣趕上？不會，沒有那回事，絕對沒有那回事。」
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AI 需求超乎預期：「我跟 Jenson 聊天，我說你這麼聰明，為什麼不提早告訴我？」
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股東建議節省股利以便未來投資？「省錢的方法不是減少股利，而是增加我們的利潤，就這麼簡單。」
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台積電是刻意踩剎車？「絕對不是，我們盡量趕快蓋足夠的產能給我們的客戶，要不然他們要翻臉。」
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