日系車企三巨頭在中國市占腰斬 面臨轉型生死關頭
鉅亨網新聞中心
日系汽車品牌在中國市場的「黃金時代」正迅速消逝。數據顯示，日系車在中國的市場份額已從 2020 年的 23.1% 縮水至 2025 年的 9.67%，5 年內市占率慘遭腰斬。
據近日公布的最新數據，本田 4 月在中國市場銷量為 2.26 萬輛，較去年同期下滑 48.3%。豐田的情況稍好，但也難言樂觀。 4 月，豐田在中國銷量下降 25% 至 10.65 萬輛。日產同樣承壓。 4 月日產中國銷量為 3.21 萬輛，較去年同期下降 30.8%。
在中國的銷量，反映為母公司的經營陷入困局。其中，本田汽車於 2026 財年錄得自 1957 年上市以來的首次年度虧損。受到美國關稅與高達 1.57 兆日元的電動車戰略調整支出影響，其年度營業虧損達 4,143 億日元。在中國銷量更從 2020 年的高點縮水近百萬輛，迫使本田於 2026 年宣布關閉廣州與武漢的工廠，壓縮 40% 的燃油車產能。
日產汽車同樣面臨 20 多年來最嚴重的財務危機，2024 與 2025 財年累計淨虧損超過 1.2 兆日元。相較之下，豐田雖是唯一在 2025 年實現正增長的日系品牌，但仍面臨巨大的降價壓力與獲利縮減。
據陸媒《新浪汽車》報導，日系車潰敗的核心原因在於電動化與智能化轉型的步調全面落後。當中國新能源汽車滲透率突破 55% 時，日系車的新能源滲透率仍不足 9%。合資模式的僵化導致研發決策權長期掌握在日本總部，難以跟上中國市場「月更」級別的產品迭代節奏。
此外，中國消費者關注點已從傳統「三大件」轉向智能座艙與三電系統，日系車的車機表現常被評為落伍。
2026 年被視為日系車在中國轉型的「生死關」。為扭轉頹勢，豐田與日產紛紛啟動大規模變革，將「中國優先」寫入全球戰略，整合在地研發資源，並下放造型、定價與配置的決策權給中國團隊。
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