鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-04 21:44

不到一萬即可入手，中國人形機器人價格大跌。（圖：新京報）

據《界面新聞》4 日（周四）報導，松延動力發布的「Bumi」（小布米），定價 9,998 元，是業界首款萬元級消費機器人。身高約 94cm，體重約 12kg，自由度不小於 21 個，主要面向 C 端家庭的教育、陪伴等場景。

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電商平台上這款機器人補貼後售價已低至 9,418.1 元。店鋪客服人員表示：「因各地國補政策不同，支付方式也有所差異，具體以提交訂單結算環節展示為主。」

「Bumi」小布米定價萬元有找，松延動力創始人、董事長姜哲源曾解釋，背後有多重原因：

一是大量使用複合材料，兼顧輕量化與低成本；

二是產品重量低，本身降低成本；

三是高自研比例，控制器、整個電機系統等核心部件均自研，大幅降本；

四是控制產品毛利率。

他表示，「如果一個產業價格一直維持高毛利，不健康。大家逐漸把價格降下來，對人形機器人普及、大眾認知人形機器人是好事。這件事一定會成為趨勢，未來所有人形機器人公司價格都會往下走，最終收斂到合理利潤率、合理價格水準。」

行業領頭羊宇樹科技人形機器人產品的入門價格也越來越低。今年 4 月底，宇樹正式發布雙臂人形機器人 R1 系列，起售價為 2.69 萬元，這是宇樹科技目前公開定價最低的人形機器人產品。

作為對比，宇樹旗艦機型 H2 售價約 30 萬元，中端機型 G1 基礎版售價 8.5 萬元起。

招股書也顯示，宇樹的人形機器人單價從 2023 年的 59.34 萬元降至 2024 年的 26.07 萬元，2025 年前三季進一步下探至 16.76 萬元，一年多累計降價超 40 萬元。

與此同時，宇樹人形機器人的單位成本也從 2023 年的 7.32 萬元降到 2025 年第三季的 6.22 萬元。

人形機器人在租賃市場率先出現價格跳水現象。2025 年年初，宇樹機器人登上春晚舞台，引發廣泛關注，也點燃了機器人租賃市場，各種展會、商演、慶典等場合，都能見到機器人的身影。

當時各大電商與二手平台湧現不少賣家。有租賃廠商透露，僅靠轉租宇樹機器人，高峰期曾創下一天 3 萬元的租賃價格，利潤可觀。

但到了當年底，盛況便已不復存在。多位從業者表示，人形機器人租賃價格經歷大幅回落，從巔峰期的每日 3 萬元降至最低 3,000 元左右，均價約原來十分之一，機器狗更是低至 339 元 / 天。