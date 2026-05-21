輝達財務長：Blackwell架構需求持續強勁 各方累積部署的GPU已達數十萬枚
鉅亨網編譯陳韋廷
輝達財務長 Colette Kress 在周三 (20 日) 財報會議上表示，該公司營收、營業利潤和自由現金流均創歷史新高，總營收為 820 億美元，年增 85%，季增 20%，連續第三季實現年增率加速成長，也是連 14 季實現季增表現。
Kress 說：「考量到我們製造營運的規模和複雜程度，這一成績尤其難得。本季 135 億美元的季增量同樣創下歷史紀錄。我們抓住推理需求的拐點機遇，向多元化終端客戶群加速鋪開 Blackwell 系統，涵蓋超大規模雲端廠商、模型開發人員、AI 雲端服務供應商及主權客戶。同時，本季我們在研發、生態系統投資和股票回購方面高效配置資本，向股東返還創紀錄的 200 億美元，並在上游供應鏈和下游市場生態兩端同步推進戰略投資。這對市場的長期發展和我們的長期市場地位至關重要。」
Kress 還指出，在 4 月 26 日為止一季，輝達的資料中心營收為 750 億美元，年增 92% 並較上季成長 21%，主要受到 Blackwell 架構持續強勁需求驅動。「GB300 和 VL72 在前沿模型建構者和超大規模雲端廠商中需求尤為強勁，各方累計部署的 Blackwell GPU 均已達到數十萬枚，創下我們公司史上最快的產品爬坡速度。Grace Blackwell 是目前最快的訓練系統，同時也是推理環節單位 token 生成成本最低的平台。」
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