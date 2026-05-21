輝達財務長：Blackwell架構需求持續強勁 各方累積部署的GPU已達數十萬枚

Kress 說：「考量到我們製造營運的規模和複雜程度，這一成績尤其難得。本季 135 億美元的季增量同樣創下歷史紀錄。我們抓住推理需求的拐點機遇，向多元化終端客戶群加速鋪開 Blackwell 系統，涵蓋超大規模雲端廠商、模型開發人員、AI 雲端服務供應商及主權客戶。同時，本季我們在研發、生態系統投資和股票回購方面高效配置資本，向股東返還創紀錄的 200 億美元，並在上游供應鏈和下游市場生態兩端同步推進戰略投資。這對市場的長期發展和我們的長期市場地位至關重要。」