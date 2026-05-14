鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 14:25

日本第二大車廠本田週四 (15 日) 公布 3 月為止財年財報成績單，創上市近 70 年來首次年度營業虧損紀錄，主要受到美國關稅衝擊，以及超過 90 億美元電動車業務重組成本拖累。

財報數據顯示，在 3 月為止財年的營業虧損金額達 4143 億日元 (約 26.3 億美元)，遠超市場預期的虧損 3156 億日元，與上一財年 1.2 兆日元的獲利形成鮮明對比。

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本田業績承壓主因在於高昂轉型成本，針對電動車業務重組計入的損失及相關費用累計達 1.45 兆日元 (逾 90 億美元)，並預計在上月開始的本財年裡將面臨約 5000 億日元的額外支出。

受此影響，本田執行長三部敏宏週四在業績發布會上表示，已放棄到 2030 年電動車占新車銷量 20% 的原定目標，並稱將無限期暫停加拿大電動汽車價值鏈項目。

若剔除電動車業務相關虧損，本田營業利潤實際為 1.04 兆日元，銷售額則年增 0.5% 至 21.80 兆日元。

儘管如此，本田仍預估，在明年 3 月為止的財年，整體業績將轉虧為盈，透過成本削減及獲利的機車業務支撐，實現 5000 億日元的營業利潤，且剔除該因素後的本財年營業利潤有望達到 1 兆日元。