鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 07:50

福特變身資料中心概念股！跨足儲能市場引爆「迷因魂」 股價兩日噴發20% (圖:Shutterstock)

福特周四 (14 日) 跳漲 6.7%，加上前一個交易日的 13% 漲幅，兩日來大漲了 20%。在這波漲勢爆發之前，福特股價表現平淡，周一到周二期間累計下跌超過 2%。

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成立儲能子公司，瞄準資料中心商機

福特本周稍早宣布成立全資子公司「福特能源」(Ford Energy)，旨在為美國公用事業、資料中心以及大型工商客戶，提供在美國組裝的電池儲能系統。

這項進展距離福特宣布與中國電池巨頭寧德時代 (300750-CN) 合作在密西根州投資 35 億美元蓋電動車電池廠已過三年。雖然此合作案曾迅速引發美國國會審查，但因為福特正式成立儲能業務的時機，正逢「川習會」登場、美中達成以「合作為主」的「建設性戰略穩定關係」 之際，讓福特與寧德的合作更顯關鍵。

大摩：獲利與成長的新引擎

摩根士丹利 (Morgan Stanley，大摩) 在周二的一份報告中，將「福特能源」描述為 Model e 電動車事業邁向獲利之路上，一股「被低估的驅動力」。

由於福特進入儲能市場並獲得寧德時代的技術授權，大摩認為福特在「未來幾個月內」極有機會與大型商業客戶，甚至是超大規模雲端服務商 (Hyperscalers) 達成儲能供應協議。

由分析師 Andrew Percoco 領導的摩根士丹利團隊說：「儲能是一項新業務，但福特擁有正確的技術。在日益複雜的地緣政治環境中，特別是針對關稅與外國實體的監管演變下，福特藉由此架構投入戰略成長領域，既能保有營運控制權，也符合法規導向。」

觸發「迷因精神」，股價表現脫鉤大盤

巴克萊 (Barclays) 分析師 Dan Levy 在周四的報告中形容，周三的走勢凸顯出福特擁有「偶爾觸發市場迷因精神(Meme spirits)」的能力。