鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 12:46

雖然阿里巴巴最新公布的財報多項指標不如預期，周三股價仍強勢飆升 8%，帶動 iShares 中國大型股 ETF(FXI-US) 上漲 2.5%。

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ThinkOrSwim 數據顯示，阿里巴巴選擇權買權的成交量約比賣權多了五倍，買入買權超過 7.5 萬口，而買入賣權則不足 1.2 萬口。根據 SpotGamma 數據，截至周三中午，在成交的 1.6 億美元選擇權權利金中，買權占比高達 88%。

以中國市場為核心的 ETF 交投更為熱絡，KraneShares 中國網路 ETF(KWEB-US) 周三大多時間位居選擇權成交量前十大證券之列，成交契約超過 75 萬口，且幾乎所有權利金都集中於買權。

在亞洲市場擁有強大影響力的交易平台 Moomoo 執行長 Neil McDonald 說：「市場對 KWEB 軋空潛力及阿里巴巴重拾動能的討論明顯增加。許多散戶交易者將此稱為阿里巴巴的『川普效應』，反映出市場預期美中對話的改善，將讓中概科技股在低迷數月之後找到催化劑。」

福特意外成大贏家

在這波主題中，另一個令人驚訝的贏家是福特汽車 (F-US)。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Andrew Percoco 周二指出，福特與中國寧德時代 (300750-CN) 的能源儲存授權協議可能成為利多催化劑，激勵福特股價收盤狂飆 13%。

福特去年底宣布斥資 20 億美元投入電池儲存業務，計劃在 2027 年底交貨給第一名客戶，一年產量可達至少 20GWh。

Percoco 寫道：「我們認為福特與寧德時代的關係，是其能源儲存業務 (ESS) 中被市場所低估的戰略競爭優勢。」他將福特稱為少數具備獲取頂尖磷酸鐵鋰 (LFP) 技術能力的「半垂直整合本土 ESS 供應商」，並預測儲能業務本身的估值可高達 100 億美元。

透過與寧德時代的技術授權而非直接進口，讓福特能在美國本土生產 LFP 電池，進而符合「受關注外國實體」(FEOC) 供應商電池含量需低於 55% 的規範。Percoco 指出，這讓福特有資格獲得 30% 的投資稅收抵免 (ITC)，形成強大的競爭優勢。

若 FEOC 合規性保持穩定，且福特能簽下至少一家超大型雲端服務商 (hyperscaler) 客戶，100 億美元的估值可能還太過保守。相比之下，特斯拉能源 (Tesla Energy) 目前在大摩的估值已達 1400 億美元。