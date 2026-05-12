鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 14:00

在美國密西根州馬歇爾 (Marshall) 的小鎮上，福特汽車 (F-US) 耗資約 30 億美元打造的 BlueOval 電池園區建設已接近尾聲，預計在未來幾個月內投入營運。這座工廠不僅是福特半個世紀以來首個完全擁有的本地新建工廠，更因其與中國電池巨頭寧德時代 (CATL)(300750-CN) 的技術合作，成為中美兩國在電動汽車 (EV) 領域角力的焦點。

引進 LFP 電池技術

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福特選擇與寧德時代合作的主要目的，是為了引進磷酸鐵鋰 (LFP) 電池技術。相比傳統的鎳鈷錳 (NCM) 電池，LFP 電池不含昂貴的鎳和鈷，能顯著降低電動車成本。福特執行長法利 (Jim Farley) 指出，這使福特成為美國首家承諾同時生產 NCM 與 LFP 電池的車企。

寧德時代目前是全球最大的鋰離子電池生產商，且中國在全球 LFP 電池供應中占近 99.5% 的絕對主導地位。福特高層直言，若僅靠內部研發，可能需要 10 年時間才能趕上目前的電池技術水準。此工廠規畫年產能為 35 GWh，足以供應每年 400,000 輛電動車所需。

技術授權規避政治風險

為了緩解美國國內對中國技術的政治疑慮，福特採取了獨特的合作架構：福特擁有工廠、土地與設備，並僱傭當地約 1,700 名員工；寧德時代則不持有任何股權，僅透過許可協議提供技術服務並派遣工程師進行培訓。這種「技術授權」模式被視為借鑒了字節跳動與 TikTok 的處理方式，旨在確保技術運用的同時不損及國家安全。

然而，這項合作仍面臨政治逆風。民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 等政治人物曾質疑該工廠是否符合《通膨削減法案》(IRA) 的補貼資格，因為該法案限制與「受關注的外國實體」合作。儘管如此，福特堅信工廠能受益於 IRA 補貼，創造出美國生產成本最低的電池。

中美關係的「試金石」

隨著川普與習近平預計本周在北京舉行峰會，這類合作是否能成為中美工業合作的藍圖備受關注。雖然美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 等官員對中國車企直接進入美國市場持保留態度，但福特認為引進中國技術與保護美國市場之間並不衝突。