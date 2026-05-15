鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 10:06

美國總統川普表示，中國已同意向波音 (Boeing)(BA-US) 採購 200 架客機，數量高於波音原先預期的 150 架，顯示美中在高科技與能源之外，正進一步擴大大型製造業合作。市場分析認為，若訂單最終落地，將成為波音近 10 年來來自中國最大規模的新機採購案之一。

根據《路透》與《CNBC》週四 (14 日) 報導，川普在接受《Fox News》訪問時透露，中國國家主席習近平已同意購買 200 架波音客機。「這是一件大事。波音原本想要 150 架，現在拿到 200 架。」川普並未進一步說明訂單機型與交付時程。

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此次川普訪中期間，波音執行長 Ortberg 與多位美國大型企業高層一同赴北京參與峰會。市場原先即預期，中方可能宣布大規模波音訂單。Jefferies 分析師先前預估，訂單規模甚至可能達 500 架飛機。

波音近年在中國市場遭遇重大挑戰。受到美中關係惡化、737 MAX 安全危機與中國扶植本土航空產業等因素影響，波音過去近 10 年幾乎未能取得中國大型新訂單，中國航空公司則大量轉向採購空中巴士 (Airbus) 機型。

航空數據機構 Cirium 指出，中國未來 20 年仍將是全球最大航空成長市場之一，預估中國航空公司至 2045 年前需新增超過 8500 架客機，以因應國內與國際旅運需求。

分析人士認為，若此次 200 架訂單屬實，除了代表波音重新取得中國市場准入，也可能象徵美中關係出現階段性緩和。特別是在雙方近期已針對 AI 晶片、能源與航運等議題展開協商之際，大型航空採購被視為北京向華府釋出的政治與經濟善意。

市場預期，此次訂單可能以波音最暢銷的 737 MAX 系列為主。737 MAX 目前是波音最重要現金流來源之一，也是波音對抗空中巴士 A320neo 系列的核心機型。

不過，目前波音與白宮尚未正式證實相關消息，中國官方也未公布採購細節。波音股價 15 日收盤下跌 4.73%，報每股 214.80 美元，但盤後小幅回升 0.29%。

波音執行長 Ortberg 上月法說會時曾表示，美中高峰會將成為「非常有意義的機會」，並暗示可能涉及大型飛機訂單，但當時未透露具體數量。

市場同時關注，若中國重新大規模採購波音客機，是否代表 737 MAX 在中國市場的限制正進一步鬆綁。中國曾是全球首個停飛 737 MAX 的國家，之後長時間延後波音新機交付與認證。