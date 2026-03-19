鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-20 05:50

全球能源轉型浪潮正引發電池產業重大戰略轉向，隨著川普政府調整新能源政策，削減電動車補貼，福特、LG 能源解決方案等巨頭紛紛改造生產線，將重心從電動車電池轉向工業及公用事業級儲能電池，以應對快速成長的資料中心與電網級儲能需求。

美電動車市陷停滯！福特、LG等電池廠商轉向電網與資料中心儲能業務(圖:shutterstock)

這一轉型得到明確政策支持。儘管太陽能與風電稅收抵免遭削減，但只要設備符合本土化比例要求，儲能項目仍可獲得補貼，同時中國製造電池面臨高額關稅壁壘。

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基準礦物情報機構數據顯示，今年儲能領域將佔電池總需求 41%，較兩年前提升 15 個百分點。

地緣政治因素進一步催化這一趨勢，伊朗衝突推高化石能源價格，促使資料中心棄用柴油發電，轉向電池備電系統。

產業動向印證這一變革。南韓 LG 能源解決方案宣布，投資 43 億美元，改造密西根州原為通用汽車供應電動車電池的廠房，轉為特斯拉儲能業務生產電芯；三星 SDI 簽署 10 億美元協議，通過印第安納州合資工廠向能源公司供貨；福特則計劃於 2026-2027 年間投入 20 億美元改造肯塔基州產能。日本 AESC 亦完成田納西州工廠轉型，該廠曾為日產 Leaf 供應電池。

技術路徑調整是轉型核心。電動車普遍採用高能量密度的鎳鈷錳三元電池，而電網儲能更傾向成本更低、壽命更長的磷酸鐵鋰電池。

專家指出，調整化學體系僅需 6 至 12 個月，但改變電池外形結構成本較高。福特肯塔基工廠將同步完成兩項轉換：從軟包三元電池轉為方形磷酸鐵鋰電池。

市場驅動力顯著。資料中心需滿足用電高峰調節要求，電池秒級響應特性完美匹配其波動性負載。

與此同時，磷酸鐵鋰電池成本兩年間下降 50%，彭博新能源財經指出其平準化能源成本已低於燃氣輪機。特斯拉儲能業務去年毛利率達 30%，遠超電動車業務的 18%，預計今年營收增幅達 45%，與電動車銷量僅增 2.3% 形成鮮明對比。

福特執行長 Jim Farley 指出，儲能業務投資回收時期短，有助分散核心業務風險，但產業面臨供應鏈挑戰，中國主導全球磷酸鐵鋰正極材料產能達 99%，美國廠商恐難滿足補貼要求的本土化比例。

此外，中國儲能產能已過剩，若以低價衝擊市場將引發全球波動。政策多變性更是最大風險，稅收抵免與關稅規則調整可能重演電動車產業的投資困境。