中概股史詩級爆發！那斯達克中國金龍指數大漲3.89% 世紀互聯飆25% 金山雲大漲17% 阿里升逾8%
鉅亨網編譯陳韋廷
美股三大指數週三 (13 日) 收盤漲跌互見，那斯達克漲 1.2%，標普 500 指數漲 0.58%，道瓊跌 0.14%，其中那指、標普再創新高，大型科技股普漲，Google 漲近 4%，特斯拉、輝達、Meta 漲超 2%，亞馬遜、蘋果漲超 1%，全球上市公司市值前三的輝達、谷歌、蘋果均創歷史新高。
美股中概股也大爆發，那斯達克中國金龍指數大漲 3.89%，科技龍頭領漲，世紀互聯飆漲 25%，金山雲大漲 17%，禾賽科技漲超 12%，美團漲 9%，阿里巴巴漲超 8%，蔚來、百度、京東漲超 7%，理想汽車漲近 7%，小鵬漲超 3%，老虎證券漲超 6%，嗶哩嗶哩、微博漲超 4%，愛奇藝、網易漲超 2%。
消息面上，美國參議院週三以 54 票贊成、45 票反對的投票結果，正式批准華許出任聯準會 (Fed) 下一任主席。
美國勞工統計局週三公佈的數據顯示，4 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，創 2022 年 12 月以來新高，高於預期，4 月 PPI 亦月增 1.4% 至 2022 年 3 月以來新高。
美國波士頓聯準銀行主席柯林斯表示，如果通膨壓力不減退，Fed 可能需要提高利率。
另據芝商所 (CME)FedWatch 數據，Fed 到 6 月維持利率不變的機率為 99%，降息 1 碼機率為 1%，7 月按兵不動機率亦為 99%，累計降息 25 個基點的機率為 1%。
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