鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 07:49

中概股史詩級爆發！那斯達克中國金龍指數大漲3.89% 世紀互聯飆25% 金山雲大漲17% 阿里升逾8%(圖:shutterstock)

美股中概股也大爆發，那斯達克中國金龍指數大漲 3.89%，科技龍頭領漲，世紀互聯飆漲 25%，金山雲大漲 17%，禾賽科技漲超 12%，美團漲 9%，阿里巴巴漲超 8%，蔚來、百度、京東漲超 7%，理想汽車漲近 7%，小鵬漲超 3%，老虎證券漲超 6%，嗶哩嗶哩、微博漲超 4%，愛奇藝、網易漲超 2%。

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消息面上，美國參議院週三以 54 票贊成、45 票反對的投票結果，正式批准華許出任聯準會 (Fed) 下一任主席。

美國勞工統計局週三公佈的數據顯示，4 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，創 2022 年 12 月以來新高，高於預期，4 月 PPI 亦月增 1.4% 至 2022 年 3 月以來新高。

美國波士頓聯準銀行主席柯林斯表示，如果通膨壓力不減退，Fed 可能需要提高利率。